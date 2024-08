Fête nationale : à la découverte de musées à Hanoï

Photo : VFAM/CVN

Musée des beaux-arts du Vietnam

Situé au 66 Nguyên Thai Hoc (arrondissement de Ba Dinh), à proximité du Temple de la Littérature de Hanoï, le Musée des beaux-arts du Vietnam est non seulement un lieu de préservation de trésors nationaux du patrimoine culturel et artistique, mais est également célèbre pour son bâtiment historique, son histoire de l'art et son architecture.

L’édifice s'étend sur environ 4.700 m², dont 3.000 m² réservés à l'exposition. Le musée est divisé en de nombreux espaces : exposition régulière, exposition thématique, espace créatif pour les enfants et espace de restauration.

Lors des jours fériés de la Fête nationale du 2 septembre, outre la contemplation de célèbres œuvres d'art, les visiteurs pourront également participer à l'atelier "Créativité avec le papier giang" prévu les 31 août et 1er septembre.

Le papier giang est un papier fabriqué à la main par le peuple ethnique H’mông. Dans cet atelier, les participants pourront exprimer leur créativité et fabriquer de jolies lanternes avec ce papier typique.

Photo : Nguyên Hiên/CVN

Musée de la poterie de Bat Tràng

Situé sur la rive gauche du fleuve Rouge, à environ 15 km du centre-ville de Hanoï, le Musée de la poterie de Bat Tràng trouve ses racines dans un village éponyme fondé il y a 700 ans, où la majorité des foyers participent à la production ou au commerce de la poterie.

Construit en 2018 sur une superficie de 3.700 m², le musée fait partie du projet du "Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien", porté par la société Quang Vinh et l’Association des villages de métiers de Hanoï, dans le but de valoriser et développer ces villages. L’architecture du musée s’inspire de l’image du tour (plaque circulaire tournante) emblématique des potiers. Les matériaux utilisés, tels que les carreaux de céramique, de mosaïque et les tuiles cuites au four, sont issus du village même, offrant ainsi des couleurs authentiques.

Ce musée réserve en particulier une zone pour que les visiteurs puissent faire eux-mêmes des œuvres en céramique.

Il s’agit d’une destination de choix pour de nombreux voyageurs passant par le village de poterie de Bat Tràng.

Photo : Hoàng Phuong/CVN

Musée d’ethnographie du Vietnam

Si vous aimez les espaces verts et la nature au cœur de la ville, le Musée d'ethnographie du Vietnam est un excellent choix. Situé dans la rue Nguyên Van Huyên (arrondissement de Câu Giây), ce musée est un lieu qui attire chaque week-end un grand nombre de touristes et d'enfants.

Il comporte trois parties : deux espaces d’exposition dans les bâtiments "Tambour de bronze", qui présente la culture des ethnies vietnamiennes et "Cerf-volant" où est exposée la culture des pays d’Asie du Sud-Est et de nations mondiales, et un espace d’exposition en plein air composé d’une dizaine de maisons typiques de minorités ethniques.

Le bâtiment "Tambour de bronze" présente les 54 groupes ethniques vietnamiens selon une organisation thématique.

À l’intérieur de la zone "Cerf-volant", les visiteurs peuvent découvrir la culture des pays d’Asie du Sud-Est. Dans l’espace d’exposition en plein air, le musée a construit des ouvrages architecturaux caractéristiques de diverses minorités ethniques : nhà rông (maison commune), nhà dài (maison longue), nhà mô (maison funéraire) d'ethnies des hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên) ; maisons des Kinh du delta du fleuve Rouge, des Cham du delta du Mékong, des Hà Nhi des montagnes du Nord...

Ce musée est un centre de collecte, de recherche et de présentation de la quintessence culturelle vietnamienne, des ethnies minoritaires et des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Il a été conçu par l’architecte vietnamien Hà Duc Linh, de l’ethnie Tày, et aménagé par l’architecte française Véronique Dollfus.

Photo : ST/CVN

Musée national d'histoire du Vietnam

Situé au 1 Tràng Tiên, au cœur de Hanoï, le Musée national d'histoire du Vietnam stocke et préserve environ 200.000 documents et artefacts associés à l'histoire vietnamienne à travers les âges, permettant aux visiteurs de mieux comprendre la longue histoire culturelle et le processus de construction du pays, et de protection du peuple vietnamien.

Après la visite de cet édifice, les touristes peuvent découvrir de nombreuses œuvres architecturales françaises célèbres de la capitale à proximité, telles que l'Opéra, des maisons de la rue Tràng Tiên ; le lac de l’épée restituée et le vieux quartier des 36 rues.

Photo : BTCC/CVN

Musée de Hanoï

Situé dans la rue Pham Hùng (arrondissement de Nam Tu Liêm) et sans frais d'entrée, le musée de Hanoï est une destination qui attire les jeunes en raison de son expérience unique de port d’anciens costumes vietnamiens. C'est également l'un des plus grands musées de la capitale avec une superficie de 54.000 m². Cet ouvrage a été conçu à partir de l’idée de la pagode au pilier unique, en forme de fleur de lotus.

Avec plus de 70.000 documents et objets remarquables, le musée de Hanoï permet aux visiteurs de découvrir l'histoire et la culture de la capitale millénaire. Ces derniers temps, ce musée a mis en œuvre de nombreuses innovations dans ses expositions afin d’attirer les visiteurs.

Photos : CTV/CVN

En venant au musée de Hanoï à l'occasion de la Fête nationale (2 septembre), les visiteurs auront l’occasion de porter d'anciens costumes vietnamiens, d’admirer une collection de fossiles et de nombreux objets précieux, ainsi que l’architecture de l’édifice.

Phuong Hiên/CVN