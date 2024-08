La Fête nationale du Vietnam célébrée en Malaisie

Photo : VNA/CVN

L'événement a été honoré par la présence du ministre malaisien de l'Intérieur Saifuddin Nasution bin Ismail, du président de la Chambre des représentants Johari bin Abdul, du vice-président du Sénat Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed, des sénateurs, des ambassadeurs d'autres pays et près de 500 invités, dont des expatriés vietnamiens et des amis internationaux.

Prenant la parole lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam Dinh Ngoc Linh a souligné l'importance de la Fête nationale et a informé les invités des réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et d'intégration internationale.

"Le Vietnam se concentre sur le développement économique vert et la transformation numérique, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables et l'adaptation au changement climatique", a-t-il noté.

En réfléchissant sur plus de cinq décennies de relations diplomatiques entre le Vietnam et la Malaisie, le diplomate vietnamien s'est réjoui de la coopération de plus en plus fructueuse et efficace entre les deux pays. Le Vietnam considère la Malaisie comme un partenaire clé au sein de l'ASEAN, a-t-il déclaré, soulignant l'importance de leur étroite coopération pour la paix, la stabilité et la prospérité régionales.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a exprimé sa conviction que la Malaisie remplira avec succès son rôle de président de l'ASEAN en 2025 et a affirmé que le Vietnam soutient pleinement le leadership de la Malaisie et est prêt à travailler en étroite collaboration avec d'autres membres et partenaires de l'ASEAN pour une Asie du Sud-Est pacifique et prospère.

Pour sa part, le ministre malaisien de l'Intérieur Saifuddin Nasution bin Ismail a noté que l'année dernière marquait le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Malaisie et le Vietnam.

Il a souligné qu'en tant que membre de l'ASEAN, la Malaisie considère le Vietnam comme un ami proche et souhaite collaborer avec le pays pour créer des opportunités qui profitent aux deux nations.

À cette occasion, l'ambassade a présenté un film mettant en valeur le territoire et le peuple du Vietnam, mettant en vedette des sites renommés du Nord au Sud tels que la baie de Ha Long - l'une des sept nouvelles merveilles naturelles du monde, les rizières en terrasses pendant la saison des récoltes, et l'ancienne ville de Hôi An.

VNA/CVN