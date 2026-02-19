La 5G, moteur stratégique de l’économie numérique vietnamienne

La commercialisation du réseau 5G au Vietnam marque une avancée majeure dans le développement des infrastructures numériques, contribuant à approfondir l’économie numérique et à renforcer la compétitivité nationale.

Photo : VNA/CVN

Conformément aux orientations définies par la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique, l’infrastructure numérique doit précéder et servir de socle à l’économie numérique, à la société numérique et au gouvernement numérique. Dans ce contexte, la 5G ne constitue pas seulement une évolution technologique, mais un véritable moteur de croissance à long terme.

Après sa mise en service commerciale, la 5G, grâce à son très haut débit, à sa latence extrêmement faible et à sa capacité de connexion massive, offre une plateforme propice à l’émergence de nouveaux modèles d’affaires et de solutions numériques avancées dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, la santé, l’éducation, les transports et la logistique. Elle est considérée comme un levier clé permettant au Vietnam de passer d’un modèle de développement extensif à un développement plus qualitatif et en profondeur de son économie numérique.

Cette orientation a été institutionnalisée par la Résolution 193/2025/QH15 adoptée par l’Assemblée nationale, relative à l’expérimentation de mécanismes et de politiques spécifiques visant à créer une percée dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Ce cadre permet la mise en œuvre de mécanismes plus flexibles, la simplification des procédures administratives, le renforcement de la décentralisation ainsi que la promotion de l’initiative des entreprises.

Le gouvernement prévoit notamment un soutien pouvant atteindre 15% de l’investissement total pour les opérateurs déployant au moins 20 000 stations de base 5G en 2025, créant ainsi une forte incitation à l’expansion des infrastructures.

Les trois principaux opérateurs de télécommunications du pays – Viettel, VNPT et MobiFone – ont simultanément commercialisé la 5G selon des stratégies distinctes, garantissant à la fois une concurrence dynamique et la valorisation de leurs atouts respectifs.

Viettel, pionnier en la matière, comptait à la fin de 2025 quelque 30 000 stations 5G déployées à l’échelle nationale, couvrant 90% des zones extérieures et 70% des espaces intérieurs. L’entreprise est également la seule à avoir mis en œuvre un réseau 5G SA (Standalone) complet, dont la vitesse théorique peut atteindre 10 Gbit/s, soit 15 à 20 fois supérieure à celle de la 4G en conditions réelles.

De son côté, VNPT a accéléré le déploiement de son service VinaPhone 5G dans les zones urbaines, les parcs industriels, les ports et les aéroports, tout en développant des capacités clés telles que le network slicing, les API réseau et les réseaux privés dédiés aux entreprises. MobiFone concentre quant à lui ses efforts sur l’extension de la couverture dans les centres provinciaux et les grandes agglomérations, avec des investissements accrus prévus en 2026.

Photo : VNA/CVN

La mise aux enchères réussie de la bande de fréquences 700 MHz – qualifiée de "bande diamant" en raison de sa large portée et de son efficacité en termes de coûts – a permis d’étendre le réseau vers les zones rurales et montagneuses, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique entre les régions.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, en décembre 2025, la couverture commerciale de la 5G atteignait 91,2% de la population nationale, plaçant le Vietnam parmi les pays les plus rapides au monde en matière de déploiement de cette technologie. Le développement relativement homogène des infrastructures numériques contribue ainsi à atténuer les écarts de développement entre zones urbaines et rurales.

Dans les faits, la 5G transforme progressivement les modes de production et de commercialisation. Dans plusieurs localités, les agriculteurs peuvent désormais diffuser en direct la vente de leurs produits depuis leurs exploitations, établissant un lien direct avec les consommateurs à l’échelle nationale. L’association de la 5G et d’un réseau logistique moderne élargit les débouchés, accroît la valeur ajoutée des produits et accélère la transformation numérique dans les zones rurales.

L’investissement dans la 5G s’inscrit dans une vision stratégique de long terme. Son efficacité ne saurait être mesurée uniquement à l’aune des profits immédiats, mais à travers son impact global sur la productivité, l’efficacité de la gouvernance, la qualité de vie des citoyens et la compétitivité durable de l’économie. Le déploiement "rapide et généralisé" de la 5G témoigne ainsi de la détermination du Vietnam à bâtir de manière proactive les fondations numériques d’un nouveau cycle de développement.

VNA/CVN