Déséquilibre des infrastructures frigorifiques pour l’export

Face à la forte croissance des exportations agricoles et de produits de la mer, le stockage frigorifique s'impose comme une infrastructure stratégique au sein de la chaîne de valeur.

>> Savills : l'immobilier de stockage frigorifique devrait croître de 12% par an

>> Le secteur des entrepôts frigorifiques du Vietnam devrait croître rapidement

>> Inauguration du train de conteneurs frigorifiques reliant Binh Duong à la Chine

Photo : VNA/CVN

Cependant, la réalité montre que le système de stockage frigorifique vietnamien est inégalement réparti : les installations sont fortement concentrées dans certaines régions, tandis qu'elles restent rares dans les principales régions productrices de matières premières.

Ce déséquilibre accroît non seulement les coûts logistiques, mais constitue également un obstacle majeur à l'amélioration de la compétitivité et à la réalisation de l'objectif de 100 milliards de dollars d'exportations d'ici 2030.

Nguyên Thanh Tung, président du conseil d'administration de New Era Cold Storage Joint Stock Company (NECS), située dans le parc industriel de Phu An Thanh, commune de Bên Luc, province de Tây Ninh, a déclaré que la logistique et l'entreposage frigorifique représentaient le « maillon essentiel » permettant aux entreprises de stocker leurs marchandises de manière proactive, de réduire la pression des ventes urgentes, de diminuer leurs coûts et d'améliorer la qualité de leurs exportations, d'autant plus que les principaux marchés durcissent leurs normes techniques et leurs exigences en matière d'émissions de carbone.

Nguyên Thanh Tung a toutefois reconnu sans détour que le système actuel d'entreposage frigorifique était inégalement réparti.

Il a expliqué que, malgré une demande très forte, les installations étaient principalement concentrées dans le Sud, notamment à Tay Ninh (anciennement Long An), qui bénéficie d'une bonne desserte par autoroute et port maritime.

Grâce à sa situation géographique avantageuse, les entreprises de produits de la mer du delta du Mékong, du Sud-Est et des Hauts plateaux du Centre y acheminent fréquemment leurs produits pour les entreposer à froid, faisant de cette région un important carrefour de la chaîne du froid.

Cette situation crée un paradoxe : des zones dotées d'infrastructures développées font face à une surcapacité localisée, tandis que de nombreuses régions de production manquent toujours d'installations frigorifiques sur site, a-t-il expliqué.

Les produits de la mer, les fruits et les légumes des Hauts Plateaux du Centre et du delta du Mékong doivent parcourir de longues distances pour être conservés, ce qui augmente les coûts logistiques, accroît le risque de pertes et génère des émissions supplémentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Ce déséquilibre des infrastructures de la chaîne du froid est particulièrement flagrant dans le secteur des fruits et légumes.

Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit), a souligné que la demande d'entreposage frigorifique augmentait rapidement, parallèlement à la tendance à la transformation poussée et aux exportations de produits surgelés.

Cependant, de nombreuses zones de production importantes, notamment dans les Hauts plateaux du Centre, ne disposent toujours pas d'installations frigorifiques sur site, a-t-il constaté.

Après la récolte, les produits doivent être transportés vers des provinces éloignées pour être congelés, ce qui augmente les coûts de transport et les taux de gaspillage.

Cela a non seulement affecté la rentabilité des entreprises, mais a également réduit la compétitivité des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux, a-t-il ajouté.

Selon Dang Phuc Nguyen, la planification des entrepôts frigorifiques doit privilégier leur implantation dans les régions productrices de matières premières disposant d'infrastructures de transport et d'énergie relativement adéquates, afin de réduire les coûts, de minimiser les pertes et d'optimiser l'efficacité.

Les installations d'entreposage frigorifique ne peuvent être concentrées uniquement le long des grands axes logistiques ou à proximité des ports maritimes ; elles doivent être étroitement alignées sur le plan de production agricole.

Dans le contexte de la restructuration de l'espace de développement, Tay Ninh, suite à sa consolidation administrative, se positionne comme un centre industriel, urbain et de services moderne pour la région.

Huynh Van Son, vice-président du Comité populaire provincial, a souligné que l'émergence et le développement de projets logistiques de grande envergure témoignent de cette transformation.

NECS est considéré comme l'un des projets phares, avec un système d'entreposage frigorifique automatisé capable de stocker plus de 110.000 palettes. Il s'agit non seulement d'une installation moderne, mais aussi du reflet d'un investissement audacieux, d'une application technologique pionnière et d'un engagement à construire un écosystème logistique complet au Vietnam.

Selon Huynh Van Son, ce projet est une source de fierté non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour la province, contribuant à affirmer la compétitivité internationale des entreprises vietnamiennes.

Il offre d'importantes perspectives pour les exportations agricoles et de produits de la mer, secteurs clés de la province et de la région économique du Sud, tout en créant des emplois, en contribuant à la croissance économique locale et en renforçant la position logistique de la province sur la carte régionale.

D'un point de vue stratégique, la province ambitionne de devenir une plateforme logistique du froid, étroitement connectée aux réseaux d'entrepôts frigorifiques et aux ports maritimes stratégiquement situés.

Cependant, le défi consiste non seulement à attirer les investissements, mais aussi à garantir une planification équilibrée afin d'éviter une surconcentration dans certaines zones, alors que les régions productrices de matières premières manquent d'infrastructures de conservation.

Lors d'une visite de travail à Taï Ninh le mois dernier, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Phung Duc Tiên, a déclaré que pour atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars d'exportations d'ici 2030, le secteur agricole ne pouvait se contenter d'accroître sa production, mais devait privilégier l'amélioration de la qualité, la conservation et la transformation poussée des produits, domaines dans lesquels l'entreposage frigorifique joue un rôle essentiel.

Phung Duc Tien a souligné que l'entreposage frigorifique devait être considéré comme une infrastructure essentielle, au même titre que les systèmes de transport ou les ports maritimes.

Il a également noté que les investissements dans l'entreposage frigorifique devaient être intégrés à la planification globale des régions de production, des centres logistiques et des chaînes d'approvisionnement à l'exportation, afin d'éviter un développement fragmenté.

Parallèlement, il a ajouté que les installations d'entreposage frigorifique devaient répondre aux exigences de la transition écologique et de la transformation numérique, conformément aux normes internationales de plus en plus strictes.

Selon les experts, la transformation numérique pourrait contribuer à hauteur de 1,25% à la croissance du PIB.

Si la transformation numérique s'accompagnait d'une transition écologique et respectait les normes environnementales et d'émissions des marchés importateurs, le Vietnam pourrait non seulement maintenir son rythme de croissance, mais aussi consolider sa position de fournisseur majeur de produits agricoles de haute qualité, selon les experts.

Par conséquent, le défi du stockage frigorifique ne se résume pas à l'augmentation des capacités, mais implique une planification adéquate qui assure l'adéquation des installations aux régions de production, leur intégration aux infrastructures de transport et d'énergie, un soutien aux investissements proportionnés et l'adoption de technologies modernes et respectueuses de l'environnement.

Des politiques de soutien au capital, de tarification de l'électricité pour le stockage frigorifique et d'incitations à l'investissement doivent être conçues pour promouvoir un développement équilibré entre les régions.

VNA/CVN