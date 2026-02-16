L’intelligence artificielle, nouveau pilier de l’économie vietnamienne

Propulsé par un cadre juridique et des innovations, le Vietnam compte devenir un des leaders régionaux de l’intelligence artificielle (IA). Entre gains de productivité et défis technologiques, l’IA redéfinit désormais l’économie nationale.

L’intelligence artificielle est considérée aujourd’hui comme un levier stratégique pour les entreprises vietnamiennes, leur permettant d’optimiser leurs opérations, de réduire les coûts et d’améliorer leur compétitivité à l’échelle mondiale. Le Vietnam a désigné l’IA comme une technologie stratégique, avec pour objectif de figurer parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est dans ce domaine d’ici 2030, conformément à la Résolution N°57, datée du 22 décembre 2024, du Politburo du Parti communiste vietnamien. Récemment, il s’est doté pour la première fois d’un cadre juridique spécifique à l’IA, à travers la Loi sur la science, la technologie et l’innovation, ainsi que celle sur l’industrie du numérique.

Les entreprises vietnamiennes ne se contentent pas d’adopter l’IA : elles développent activement des écosystèmes et des plateformes “made in Vietnam”. Le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) a mis au point des solutions de vérification d’identité (eKYC) classées parmi les dix meilleures au monde en termes de précision. Son modèle de langage (LLM), spécifiquement entraîné pour le vietnamien, occupe actuellement la première place dans sa catégorie.

Le cap vers le Top 3 régional

Le groupe VNG investit également massivement dans l’IA, de l’infrastructure aux applications. Sa filiale GreenNode a lancé en juin 2024 la première infrastructure IA Cloud à grande échelle en Asie du Sud-Est, générant des revenus en moins de six mois. Zalo, une autre entité de VNG, a développé KiLM, un LLM vietnamien comparable à GPT-4, en seulement six mois. Environ 20% des utilisateurs de Zalo, soit quelque 15 millions de personnes, utilisent quotidiennement des fonctionnalités IA telles que la traduction ou les avatars IA.

Cependant, certains défis persistent : coût élevé des infrastructures, absence de stratégie d’investissement claire, préoccupations en matière de sécurité des données et d’impact sur l’emploi. Pour tirer pleinement parti de l’IA, Phan Thi Thanh Ngoc, directrice de VNPT AI - pôle de conseil en applications IA du groupe VNPT - recommande l’élaboration d’une feuille de route et d’une stratégie d’investissement cohérente, tout en garantissant la protection des données.

Vu Thanh Tùng, directeur des produits de GreenNode, insiste quant à lui sur l’importance d’une source de données centralisée, sécurisée et bien gérée. L’IA s’impose comme un outil technologique essentiel, contribuant non seulement à améliorer l’efficacité de la production, mais aussi à restructurer l’ensemble du modèle économique. C’est pourquoi de nombreuses entreprises recherchent, développent et appliquent activement l’IA.

D’après le Rapport annuel sur l’IA du Vietnam 2025, l’IA est principalement appliquée dans les technologies de l’information (31%), la finance et la banque (22%), l’éducation (17%), le commerce électronique et la santé (15%). Selon une enquête menée par Amazon Web Services, en l’espace d’un an, la proportion d’entreprises utilisant l’IA est passée de 13% à 18%, soit près de 170.000. En 2024, chaque heure, cinq nouvelles entreprises en moyenne ont commencé à appliquer l’IA, ce qui a contribué à porter la croissance du marché à 39% par rapport à la même période de l’année précédente.

Toujours selon ce rapport, 61% des entreprises utilisant l’IA ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires, avec une croissance moyenne de 16%, tandis que 58% estiment que l’IA leur permettrait de réduire de 20% leurs coûts. Pourtant, environ 74% des entreprises reconnaissent n’utiliser l’IA que pour des tâches de base telles que l’optimisation des opérations et le gain de temps dans les processus.

L’écosystème de l’IA en pleine expansion

Le Vietnam est désormais considéré comme l’un des marchés de l’IA les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, avec un écosystème en pleine expansion et un cadre politique favorable à une nouvelle phase de développement.

Le Vietnam se classe 6e parmi 40 pays pour le niveau de confiance de la population envers l’IA, selon le World AI Index 2025, et figure parmi les pays les plus ouverts à cette technologie en Asie du Sud-Est. L’investissement national dans l’IA est passé d’environ 10 millions de dollars en 2023 à près de 80 millions en 2024.

Cependant, le secteur doit encore franchir des obstacles. Près de 45% des entreprises spécialisées en IA rencontrent des difficultés de recrutement de personnel qualifié, tandis que 23% signalent un manque d’infrastructures de données et de calcul. Environ 50% des acteurs du domaine déclarent ne pas avoir accès à des jeux de données normalisés. Le décalage entre la recherche technologique et l’application commerciale reste l’un des points faibles de l’écosystème.

L’indice mondial de l’IA de WIN évalue le niveau de sensibilisation, d’utilisation, de confiance et de préoccupation des populations concernant l’IA, sur la base d’une enquête menée dans 40 pays sur cinq continents. L’enquête a été réalisée au Vietnam par Indochina Research, avec un échantillon de N = 900 personnes dans quatre grandes villes, entre décembre 2024 et janvier 2025. Le panorama montre que le Vietnam se distingue par une partie de sa population urbaine dynamique, ouverte, intéressée et confiante dans les nouvelles technologies.

En particulier, le pays se classe 3e mondial en termes de niveau de confiance dans l’IA (65,6 points), 5e en termes de niveau d’acceptation de l’IA (71,6 points) et atteint des niveaux supérieurs à la moyenne mondiale pour les indices d’intérêt, de confort d’utilisation, ainsi que de perception de l’utilité de l’IA. Ces chiffres reflètent la maturation rapide de la confiance dans la technologie numérique au sein de la société vietnamienne, un facteur clé pour maintenir sa position dans le Top 10 mondial de l’IA.

