Le Vietnam renforce son attrait auprès des investisseurs à long terme

Le Vietnam émerge comme une destination de plus en plus attractive pour les investisseurs à long terme de la région Asie-Pacifique, grâce à la stabilité macroéconomique, à une demande intérieure croissante et à des flux soutenus d’investissements étrangers, selon le rapport Asia Pacific Outlook 2026 de Savills.

Alors que les marchés immobiliers régionaux abordent l’année 2026 avec une situation plus stable, le Vietnam continue de se distinguer comme un marché aux solides perspectives de croissance à long terme.

Savills souligne que la reprise de la demande locative, l’amélioration de la consommation et des stratégies d’investissement plus sélectives créent des conditions favorables aux économies aux fondamentaux robustes.

Les données de l’Office national des statistiques (GSO) montrent que la croissance du PIB du pays témoigne de sa résilience et d’une reprise soutenue.

Après une croissance d’environ 8% en 2022, le rythme s’est ralenti à environ 5,1% en 2023, dans un contexte économique mondial défavorable, avant de rebondir à environ 7,1% en 2024 et d’atteindre 8,02% en 2025.

Le Vietnam demeure parmi les économies à la croissance la plus rapide de la région, ce qui renforce la confiance des investisseurs dans les perspectives à moyen et long terme du pays.

Les indicateurs de qualité économique se sont également nettement améliorés. Le PIB par habitant est passé d’environ 3.700 dollars en 2022 à près de 5.026 dollars en 2025. La hausse des revenus et l’expansion rapide de la classe moyenne soutiennent la consommation intérieure tout en stimulant la demande en infrastructures, en logistique, en développement urbain et en services commerciaux modernes.

Selon Savills, ces facteurs redessinent le paysage immobilier vietnamien, la croissance étant de plus en plus ancrée dans une demande réelle. La demande d’espaces de bureaux de catégorie A dans la région Asie-Pacifique devrait rester soutenue, notamment dans les pôles de talents émergents comme le Vietnam. Les multinationales continuent d’étendre leur présence afin d’accéder à une main-d’œuvre qualifiée à des coûts compétitifs.

Dans le secteur du commerce de détail, l’amélioration des dépenses de consommation, la reprise du tourisme et le retour des marques internationales contribuent à des perspectives plus optimistes.

Le secteur de l’immobilier industriel et logistique du pays demeure un bénéficiaire clé de la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment grâce aux stratégies "Chine + 1" et à la diversification de la production.

Neil MacGregor, directeur général de Savills Vietnam, a déclaré que le pays entrait dans une nouvelle phase de sa dynamique d’investissement.

"Nous sommes sortis d’une période où l’investissement était principalement motivé par des avantages concurrentiels en matière de coûts. Les capitaux sont désormais de plus en plus orientés vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée tels que la fabrication de pointe, l’électronique et la logistique moderne", a-t-il affirmé.

Le stock des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés en 2025 a atteint environ 38 à 40 milliards de dollars, tandis que les capitaux décaissés ont atteint un niveau record, témoignant de la confiance soutenue des investisseurs étrangers. Les flux d’investissement européens se font plus sélectifs et se concentrent sur la technologie, la production de haute technologie, les industries de transformation et la logistique.

La mise en œuvre progressive de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) devrait renforcer le rôle du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

L’investissement public massif dans les infrastructures s’impose également comme un moteur de croissance essentiel. L’accélération des grands projets de transport et de logistique devrait améliorer la connectivité régionale et stimuler de nouveaux axes de croissance.

MacGregor a souligné que le développement des infrastructures serait le principal catalyseur du marché immobilier vietnamien au cours de la prochaine décennie.

"Les infrastructures façonneront la prochaine phase de croissance. Les marchés soutenus par une demande réelle, une bonne connectivité et une planification à long terme attireront des investissements durables", a-t-il déclaré.

