Résolution 57

La couverture 5G au Vietnam passe de moins de 1% à près de 90% en deux ans

En l’espace de deux ans à peine, l’infrastructure 5G au Vietnam a connu une croissance exceptionnelle, faisant passer la couverture de moins de 1% à environ 90% de la population, avec plus de 35.000 stations de base déployées à l’échelle nationale.

>> Viettel teste avec succès le réseau 5G Advanced

>> Le Vietnam accélère le déploiement de la 5G

Photo : Viettel/CVN

L'accélération remarquable reflète non seulement le rôle moteur des entreprises de télécommunications - en particulier Viettel -, mais confirme aussi que la 5G est en train de devenir un pilier essentiel de la transformation numérique, de l’économie numérique et de la construction d’une infrastructure technologique moderne, conformément aux orientations stratégiques nationales.

Ces chiffres ont été annoncés le 10 janvier lors d’une conférence de bilan du secteur des postes et télécommunications. Selon les administrateurs, l’expansion rapide du réseau 5G revêt une importance stratégique majeure, dans la mesure où cette technologie constitue une infrastructure de base pour les applications de données de nouvelle génération, allant de l’automatisation et de l’Internet des objets (IoT) aux villes intelligentes et à l’industrie numérique.

Une couverture 5G quasi généralisée

Parmi les grands opérateurs de télécommunications, Viettel est aujourd’hui celui qui déploie le plus activement la 5G, représentant plus de 80% du nombre total de stations 5G dans tout le pays. Rien qu’en 2025, le Vietnam a mis en service plus de 26.000 nouvelles stations 5G, Viettel jouant un rôle central dans cette dynamique. Le 22 décembre 2025, le ministère des Sciences et des Technologies a confirmé que Viettel avait achevé le déploiement de plus de 20.000 sites. À la fin de l’année, le groupe a poursuivi son expansion, portant le total à environ 30.000 stations.

Ces chiffres témoignent d’une couverture 5G nettement supérieure à celle de ses concurrents, creusant un écart significatif avec les autres opérateurs. Selon l’organisme indépendant Ookla, Viettel est également classé comme le meilleur réseau 5G au Vietnam, avec 97,4% des échantillons mesurés atteignant ou dépassant les seuils de 5 Mbps en débit descendant et de 1 Mbps en débit montant. Ces résultats illustrent l’efficacité de la stratégie d’expansion continue du réseau menée tout au long de l’année 2025.

En termes de performances économiques du groupe, le général de corps d’armée Tào Duc Thang, président-directeur général de Viettel, a déclaré : "La percée réalisée en matière d’infrastructures a contribué à une avancée significative en termes d’abonnés et de chiffre d’affaires en 2025, illustrant la synergie entre le développement du réseau et l’activité commerciale". En 2025, Viettel a enregistré une croissance de presque 14%, la plus élevée de ces dernières années, avec près de 13 millions d’abonnés 5G.

Au-delà des grandes zones urbaines, Viettel affirme que la généralisation de la 5G constitue un engagement envers le Parti, l’État, l’armée et la population, visant à rendre la technologie accessible à tous, aussi bien en milieu urbain que rural. L’opérateur s’est fixé pour objectif de déployer environ 20.000 stations 5G supplémentaires en 2026.

La 5G, socle de la transformation numérique

Photo : Viettel/CVN

D’un point de vue technologique, la 5G est considérée comme la "clé" ouvrant la voie à une multitude de nouvelles applications. Les véhicules autonomes, les usines intelligentes, les villes numériques ou encore la chirurgie à distance sont souvent perçus comme des symboles de la technologie avancée. Pourtant, chaque application présente des exigences de connectivité bien spécifiques.

Les véhicules autonomes nécessitent une latence extrêmement faible et des données d’une précision absolue à grande vitesse ; les usines intelligentes doivent gérer des millions d’équipements fonctionnant simultanément ; les capteurs environnementaux requièrent une connectivité économe en énergie ; tandis que la télémédecine exige des connexions ultra-rapides et hautement fiables afin de garantir des interventions en temps réel.

Ces exigences dépassent largement les compétences des réseaux antérieurs à la 5G. En contrepartie de débits élevés et d’une faible latence, la 5G requiert une densité de stations de base bien plus importante. Cette contrainte s’explique par l’utilisation de bandes de fréquences plus élevées, offrant une portée plus courte et une capacité de pénétration des obstacles inférieure à celle des bandes basses utilisées par la 4G. Pour garantir une expérience fluide et stable, un réseau 5G performant doit donc s’appuyer sur un nombre de stations sensiblement plus élevé.

Dans ce contexte, la Résolution 57 sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale fixe l’objectif de construire une infrastructure numérique avancée et moderne, avec une couverture 5G généralisée sur l’ensemble du territoire avant 2030. La 5G et les réseaux de nouvelle génération y sont identifiés comme des technologies stratégiques nationales, appelées à devenir un nouveau moteur de croissance pour le secteur des télécommunications après plusieurs années de stagnation.

Atteindre une couverture 5G profonde à l’échelle nationale nécessite généralement de quatre à sept ans, comme aux États-Unis, en Chine ou en R. de Corée. L’ambition du Vietnam de généraliser la 5G implique donc une forte détermination et des investissements conséquents de la part des entreprises spécialisées dans les infrastructures numériques.

Lors d’une réunion tenue le 10 janvier, un représentant de l’Autorité des télécommunications a indiqué que, d’ici 2026, le secteur vise à hisser l’infrastructure numérique nationale au niveau des pays avancés, avec un débit mobile moyen de 170 Mbps, un débit fixe de 300 Mbps et une couverture 5G atteignant 99% de la population.

Parallèlement au déploiement des infrastructures, Viettel accélère l’autonomie technologique en développant un écosystème complet d’équipements pour la 5G. Selon un représentant de Viettel Networks, le groupe ambitionne de rester leader des infrastructures 5G, tout en intégrant l’intelligence artificielle et en développant des services verts et durables, afin de soutenir la transformation numérique nationale et de renforcer la compétitivité du Vietnam dans la région et dans le monde.

Mai Quynh/CVN