L’ambition de faire du Vietnam l’épicentre mondial du café

Au-delà du statut de puissance exportatrice, le café vietnamien se trouve aujourd’hui face à l’opportunité de redéfinir les règles du jeu à l’échelle mondiale. À partir de l’empreinte laissée par le Festival mondial du patrimoine du café 2025, Lê Hoàng Diêp Thao - fondatrice et Pdg de King Coffee - esquisse une feuille de route audacieuse à l’horizon 2040 : élever le grain de café vietnamien au rang d’instrument de soft power national.

>> Exportations de café : défis à relever en 2026

>> "Café avec l'ambassadeur" : une initiative originale pour promouvoir l'image du Vietnam en Autriche

Photo : vnexpress/CVN

Au début du Nouvel An lunaire, le récit du café vietnamien suscite de nouveau l’intérêt, mêlant opportunités et défis. Contrairement à la perception d’il y a une décennie, lorsque la plupart des consommateurs des pays amateurs de café considéraient le Vietnam uniquement comme un "atelier" de production, Lê Hoàng Diêp Thao - fondatrice et Pdg de King Coffee estime, forte de son expérience dans le commerce international, que le café devient progressivement une véritable "marque diplomatique" sur la scène mondiale.

Les années 2024-2025 marquent un tournant, lorsque le café Robusta vietnamien a été continuellement honoré dans divers forums internationaux. Derrière les chiffres d’exportation record se cache un travail diplomatique inlassable. La dirigeante a ainsi introduit King Coffee à Dubaï, aux États-Unis, en Chine, ainsi que lors de nombreux sommets internationaux. Chaque tasse de café offerte ne constitue pas seulement une boisson, mais transmet également un message sur la culture, le terroir et l’esprit entrepreneurial vietnamien.

"Le café n’est pas seulement un secteur économique. Lorsqu’un dirigeant politique ou un entrepreneur international tient une tasse de café vietnamien, il tient entre ses mains la carte de visite culturelle de notre pays. Je suis fière d’être celle qui raconte cette histoire", confie-t-elle.

Selon Mme Thao, un dirigeant d’entreprise moderne dans le secteur du café doit non seulement gérer les flux financiers, mais aussi savoir relier les politiques macroéconomiques à la réalité de la production. Ainsi, la Pdg s’est efforcée ces dernières années de porter la voix des cultivateurs de café des Hauts plateaux du Centre jusqu’aux tables de négociation commerciale dans des marchés internationaux tels que Londres ou New York.

Construire une position grâce à l’"Alliance mondiale du café"

Photo : vnexpress/CVN

Le Vietnam possède actuellement la plus grande production mondiale de Robusta, mais ne détient pas encore pleinement le pouvoir de fixation des prix. La plus grande partie de la valeur ajoutée reste concentrée dans les activités de torréfaction et de branding des groupes étrangers.

Pour répondre à ce défi, la stratégie de King Coffee prévoit la construction d’un écosystème concurrentiel. Dans cette perspective, le Vietnam jouerait un rôle moteur à travers la Alliance mondiale du café visant à établir de nouvelles normes de qualité et de tarification.

"Nous ne pouvons pas continuer à vendre du café brut à des prix dérisoires pour que d’autres y apposent leur marque et le revendent cent fois plus cher. L’idée d’une Alliance mondiale du café est la clé pour rassembler nos forces et instaurer de nouvelles règles fondées sur l’équité et le développement durable (ESG). Il est temps de repositionner le Robusta vietnamien comme le café du futur", affirme la dirigeante.

Photo : vnexpress/CVN

Si Silicon Valley est la capitale mondiale de la technologie et Paris la capitale de la mode, le Vietnam pourrait-il devenir le "Centre mondial du café" ? Pour concrétiser cette ambition, King Coffee a défini une stratégie pour la période 2026-2040.

Selon ce plan, ce "centre" ne se limiterait pas à la production agricole, mais deviendrait un pôle regroupant : des technologies de transformation avancées grâce à des usines modernes ; une plateforme d’échanges commerciaux servant de référence pour la fixation des prix du café mondial ; un tourisme expérientiel transformant les provinces des Hauts plateaux du Centre en destinations patrimoniales.

Mme Thao souligne : "J’ai une vision pour les vingt prochaines années : lorsque le monde parlera de café, il devra immédiatement penser au Vietnam avec le même respect qu’il accorde au vin français ou aux montres suisses. Nous n’exporterons pas seulement du café, mais aussi la culture vietnamienne de dégustation du café. C’est l’héritage que je souhaite transmettre aux générations futures".

Dans un contexte économique mondial instable, comment les entreprises vietnamiennes peuvent-elles franchir les obstacles ? King Coffee constitue un exemple notable en ayant réussi à intégrer ses produits dans les réseaux de distribution de Costco et Walmart, ainsi que sur de grandes plateformes de commerce électronique chinoises, grâce à une compréhension fine des préférences locales tout en préservant l’identité vietnamienne.

"Pour conquérir le monde, les marques vietnamiennes ne doivent pas adopter une logique de simple distribution de masse, mais une stratégie de construction de marque. Il faut créer, sur le marché national, des produits parmi les meilleurs du monde, puis utiliser la technologie et le commerce électronique comme levier pour abolir les frontières. Plus important encore, les entreprises vietnamiennes doivent coopérer afin de gagner à l’échelle mondiale", affirme-t-elle.

Pour King Coffee, l’année lunaire 2026 ne représente pas seulement un nouvel exercice financier. Dès la fin des célébrations du Nouvel An, l’entreprise, en coordination avec ses partenaires nationaux et internationaux, a lancé une série de programmes d’action visant à concrétiser l’essor ambitieux du café vietnamien.

Mai Quynh/CVN