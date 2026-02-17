Le Vietnam réinvente son modèle de croissance

Le Vietnam s’apprête à opérer une transformation majeure de son économie avec une vision déterminée : faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transition numérique les piliers de son nouveau modèle de croissance.

Le pays cherche activement un nouveau modèle de croissance pour passer d’une économie axée sur l’exportation manufacturière à un modèle plus durable, technologique et inclusif. L’objectif est d’éviter le piège du revenu intermédiaire et de devenir un pays développé d’ici 2045, en misant sur la science, l’innovation, l’amélioration des infrastructures et le capital humain, tout en renforçant la demande intérieure et la diversification de ses partenariats. Ce changement implique une transformation profonde, combinant réformes institutionnelles, libération des ressources et adoption de nouvelles technologies pour assurer une croissance plus autonome et durable.

Pendant plus de trois décennies, le Vietnam a prospéré grâce à un modèle de croissance extensif, fondé sur l’augmentation quantitative des facteurs de production : capitaux, main-d’œuvre et ressources naturelles. Ce modèle a permis au pays de sortir de la pauvreté, de maintenir une croissance économique stable et d’améliorer le niveau de vie de la population. Cependant, les moteurs traditionnels de cette croissance s’essoufflent progressivement.

Dang Xuân Thanh, vice-président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, indique : “Les trois moteurs de croissance des 30 dernières années - main-d’œuvre bon marché, investissements massifs et intégration au marché mondial - perdent graduellement de leur efficacité. La croissance reste très dépendante des investissements, mais l’efficience dans l’utilisation des capitaux diminue progressivement”. Et d’expliquer : “La productivité du travail du Vietnam ne représente qu’une fraction de celle des pays voisins comme Singapour, la Malaisie ou la Thaïlande. De plus, le Vietnam occupe principalement les segments à faible valeur ajoutée des chaînes de valeur mondiales, limitant son potentiel de développement économique”.

Les experts avertissent que la structure de croissance du Vietnam est obsolète et que d’importants obstacles persistent. Pour éviter de prendre du retard, il doit réaliser des avancées institutionnelles et technologiques majeures et mettre en place un nouveau modèle de croissance.

Numérique et IA, nouveaux accélérateurs

L’établissement d’un nouveau modèle de croissance exige une synergie et une étroite collaboration entre les secteurs économiques. L’État joue un rôle moteur et créatif en se concentrant sur les infrastructures stratégiques et en établissant un cadre juridique transparent. Le secteur privé est le moteur de la créativité et du renforcement de l’innovation, jouant un rôle de premier plan dans l’économie numérique, l’industrie de transformation et les services de haute qualité. Les investissements directs étrangers constituent une ressource supplémentaire sélective permettant de favoriser le transfert de technologies de nouvelle génération et le respect des normes internationales.

Les experts s’accordent sur la nécessité d’un changement radical. Le nouveau modèle de croissance se veut multidimensionnel, intégrant des facteurs économiques, technologiques, environnementaux et sociaux. Il repose sur trois piliers fondamentaux : la productivité, les sciences et technologies, et l’innovation. Les économistes identifient trois secteurs appelés à devenir les locomotives de ce modèle : les technologies numériques et l’intelligence artificielle ; l’énergie verte et la transition écologique ; l’industrie manufacturière de haute technologie.

Le Professeur associé Bùi Quang Tuân, vice-président de l’Association des sciences économiques du Vietnam, insiste sur l’importance de la croissance verte : “L’économie verte et la croissance durable constituent un nouveau moteur de développement. Aux côtés de la transformation numérique, elles créeront les dynamiques du nouveau modèle de croissance pour la nouvelle période. L’économie verte, pilier du développement durable, intègre les dimensions sociale, environnementale et institutionnelle. L’économie verte et la croissance verte englobent déjà la transformation numérique, les sciences, les technologies et l’innovation”.

Pour sa part, le Professeur Trân Tho Dat, président du Conseil scientifique et pédagogique de l’Université d’économie nationale, explique : “La croissance doit s’appuyer sur le numérique et les avancées technologiques. L’enjeu est de créer une infrastructure digitale intégrée, performante et sécurisée, de combler le fossé numérique territorial pour une économie digitale véritablement inclusive. L’indicateur clé reste le poids du numérique dans le PIB : de 13,7% en 2024, il faut passer à 20% dès 2025, puis 30% en 2030”. Dans ce modèle, l’État joue un rôle d’orientation à travers des programmes nationaux.

Le Professeur associé Nguyên Hông Son, chef adjoint de la Commission centrale de l’économie du Parti, précise : “Le Vietnam mise sur la science et la technologie comme levier central du changement de modèle économique. L’objectif est de cibler les secteurs stratégiques capables de restructurer l’économie et de consolider les bases du futur modèle de croissance”.

De son côté, le Professeur agrégé Trân Kim Chung, ancien directeur adjoint de l’Institut central de gestion économique, juge nécessaire de créer de nouveaux espaces de développement numériques parallèlement aux espaces traditionnels. “Nous devons trouver de nouvelles pistes de croissance. Créer de nouveaux moteurs est une stratégie fondamentale pour passer d’un modèle basé sur l’étendue à une croissance basée sur la profondeur, en s’appuyant sur la technologie, la culture, les individus et les institutions”, souligne-t-il.

