Le commerce du Vietnam avec la Belgique et l’UE évolue sur la transition verte

À l’aube de 2026, première année de mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam - UE, l’Office du commerce du Vietnam en Belgique et en UE considère cette période comme cruciale pour dynamiser les relations commerciales, a déclaré le conseiller commercial Trân Ngoc Quân.

Les entreprises belges doivent renforcer leur présence locale et participer plus activement aux principaux salons professionnels au Vietnam afin de mieux présenter leurs produits aux entreprises et aux consommateurs locaux, a déclaré Trân Ngoc Quân, conseiller commercial et chef de l’Office du commerce du Vietnam en Belgique et en UE.

Trân Ngoc Quân a indiqué à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Bruxelles qu’outre la recherche de partenaires fournisseurs au Vietnam et l’optimisation des coûts de production, les entreprises belges devraient améliorer leurs services clients au Vietnam afin d’accroître leur compétitivité.

Plusieurs produits d’exportation belges phares, notamment le chocolat et les chips transformées, ont gagné en popularité auprès des consommateurs vietnamiens. Le Vietnam possède également des atouts majeurs en matière d’agriculture de pointe et de produits respectueux de l’environnement, en phase avec la tendance à la consommation durable et les orientations de développement du pays pour les années à venir.

Cependant, les prix élevés demeurent le principal obstacle. Les coûts de transport depuis l’Europe vers le Vietnam et les autres dépenses connexes rendent souvent les produits belges moins compétitifs par rapport à ceux d’autres marchés, notamment compte tenu du revenu moyen au Vietnam, a-t-il fait remarquer.

Le Vietnam est par ailleurs un marché très ouvert et compétitif, offrant aux consommateurs un accès facile aux produits de divers pays, a-t-il ajouté.

À l’inverse, les produits vietnamiens bénéficient d’avantages considérables sur le marché belge. Fortement orientés vers l’exportation, nombre de produits vietnamiens répondent à la demande locale. Les produits agricoles frais, les fruits de saison et les biens industriels ont été bien accueillis par les partenaires belges lors de leur introduction sur le marché.

Un facteur clé de cet avantage réside dans l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), entré en vigueur il y a six ans. La plupart des exportations vietnamiennes vers la Belgique et l’UE sont exemptées de droits de douane, ce qui confère au Vietnam un avantage concurrentiel de plus en plus marqué en Europe, selon le conseiller commercial.

Néanmoins, l’accès au marché belge et à l’ensemble de l’UE reste un défi. La distribution est largement dominée par les grandes chaînes de distribution, ce qui oblige les entreprises vietnamiennes à accéder à ces systèmes et à se conformer strictement aux normes de qualité, techniques, environnementales et de durabilité.

L’émergence de réglementations sur le suivi du cycle de vie des produits, les "passeports produits" et les critères de recyclage va encore renforcer les exigences. Les entreprises doivent se préparer minutieusement pour s’implanter durablement en Europe, a-t-il déclaré.

De manière générale, Trân Ngoc Quân a souligné la complémentarité des structures économiques du Vietnam, de la Belgique et de l’UE, offrant ainsi un cadre favorable au développement de la coopération. La forte volonté politique des deux parties et la suppression progressive de la plupart des lignes tarifaires dans le cadre de l’EVFTA constituent un atout supplémentaire.

Toutefois, une pénétration de marché plus profonde et plus durable repose sur un meilleur accès aux importateurs et à de vastes réseaux de distribution. Alors que d’autres pays pourraient également signer des accords de libre-échange avec l’UE dans les années à venir, le Vietnam doit se montrer proactif en intensifiant sa participation aux salons internationaux, en renforçant la promotion commerciale et en organisant des festivals de produits et régionaux sur les marchés clés afin d’accroître la visibilité de ses marques.

Au-delà du respect des normes actuelles, les entreprises vietnamiennes devraient adopter des modèles de production écologiques, propres et efficaces, en accordant une plus grande importance au recyclage et à la gestion du cycle de vie des produits. Le renforcement de la coopération scientifique et technologique avec l’UE, leader mondial dans ces domaines, contribuerait également à améliorer la qualité des produits et à accroître leur valeur ajoutée, a-t-il suggéré.

À l’aube de 2026, première année de mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-UE, l’Office du commerce du Vietnam en Belgique et en UE considère cette période comme cruciale pour insuffler un nouvel élan aux relations commerciales, a déclaré Trân Ngoc Quân.

Il a également indiqué que l’Office du commerce du Vietnam en Belgique et en UE prévoit de constituer une base de données des entreprises agroalimentaires de l’UE, de coordonner l’organisation des Journées du Vietnam et de l’ASEAN, de renforcer les liens commerciaux, de promouvoir la culture et le tourisme, et de favoriser la coopération dans les secteurs verts tels que les ports, la transition énergétique et l’hydrogène.

L’Office du commerce du Vietnam en Belgique et en UE continuera d’accompagner les entreprises dans la recherche de partenaires, la vérification de leurs informations et la facilitation des transactions, tout en veillant à la protection des intérêts légitimes des parties concernées.

Ces efforts devraient permettre aux relations commerciales du Vietnam avec la Belgique et l’UE de se développer de manière plus substantielle, efficace et durable dans les années à venir.

