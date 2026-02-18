Le bussiness du halal ouvre de vastes perspectives pour les entreprises

Lorsque le "flambeau" des politiques publiques sera allumé avec suffisamment de clarté et de vigueur, les entreprises vietnamiennes pourront alors transformer en toute confiance le potentiel du halal en avantages économiques tangibles et durables.

L’économie halal mondiale enregistre une croissance annuelle d’environ 5% et devrait atteindre un volume de 10.000 milliards de dollars d’ici 2028.

Un vaste marché aux multiples opportunités

D’une position de "marché de niche" à caractère expérimental, le halal s’impose désormais comme un levier stratégique contribuant à la diversification des débouchés extérieurs.

Pour Bùi Thi Huong, présidente du Conseil d’administration de la sarl Helen Solar - Yên Khanh Hoa, l’engagement dans la démarche halal ne relevait pas d’un calcul purement commercial, mais d’une volonté profonde de préserver et de valoriser les produits précieux du Vietnam.

Depuis plusieurs années, les produits de Helen Solar sont soumis à un processus d’évaluation rigoureux placé sous la supervision du Centre national de certification halal (HALCERT).

"Après avoir finalisé le processus, aussi bien les nids d’hirondelle bruts que les nids d’hirondelle transformés de Helen ont obtenu la certification halal. Nous n’avons même plus besoin de commercialiser nos produits : ce sont les partenaires qui viennent à nous, introduisant les produits de Helen sur des marchés exigeants", a partagé l’entrepreneure Bùi Thi Huong.

L’industrie halal constitue aujourd’hui le segment le plus dynamique à l’échelle mondiale, affichant un taux de croissance annuel de 5,2%.

En 2023, le Premier ministre a promulgué la décision n°10/QD-TTg approuvant le projet "Renforcement de la coopération internationale pour la construction et le développement de l’industrie halal vietnamienne jusqu’en 2030".

Fort de ce constat, la création de HALCERT, le développement du système de normes nationales vietnamiennes (TCVN) et l’élargissement des domaines concernés témoignent de la volonté du Vietnam d’appréhender le halal comme un écosystème à part entière, et non plus comme une simple question de produits d’exportation isolés.

Le professeur associé Dinh Công Hoàng, chef du Bureau de recherche sur le Moyen-Orient et l’Asie occidentale (relevant de l’Institut d’études sur l’Asie du Sud, l’Asie occidentale et l’Afrique), estime que les opportunités offertes par l’économie halal au Vietnam ne sont pas dispersées, mais se concentrent clairement dans les secteurs où le pays dispose d’avantages comparatifs.

Parmi ceux-ci, l’agriculture et l’agroalimentaire constituent des piliers essentiels, car de nombreux pays musulmans, notamment au Moyen-Orient, dépendent fortement des approvisionnements extérieurs pour garantir leur sécurité alimentaire.

"Les produits certifiés halal peuvent être vendus à des prix nettement supérieurs à ceux des produits conventionnels. Certaines entreprises ont investi de manière proactive dans des usines, modifié leurs processus de production et s’efforcent d’obtenir les normes halal afin d’accéder à de nouveaux marchés. De nombreuses localités, telles que Dà Nang, Quang Ninh, Ninh Binh, Khanh Hoa et Lang Son, ont manifesté leur intérêt pour le développement du halal comme nouvelle voie d’atteindre une croissance à deux chiffres", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, un tourisme adapté aux musulmans est considéré comme une forme prometteuse d’"exportation locale".

Tân Van Vuong, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la ville de Dà Nang, a indiqué que la ville compte actuellement plus de 800 restaurants accueillants pour les touristes musulmans.

Au cours des onze premiers mois de 2025, Dà Nang a attiré plus de 617.000 touristes musulmans d’Indonésie, de Malaisie, du Moyen-Orient, etc., grâce notamment à l’essor des vols directs et charters.

À plus long terme, les experts estiment que le halal ouvre également les perspectives aux secteurs pharmaceutique, cosmétique naturel, de la mode pudique et à de nombreux autres secteurs de consommation au Vietnam.

Nécessité d’une stratégie pour dynamiser le marché

Ramlan Osman, directeur du Centre national de certification halal (HALCERT), a déclaré que le Vietnam dispose d’une formidable opportunité de construire un écosystème halal complet.

Cependant, le principal défi demeure la sensibilisation et la construction de la marque, alors que de nombreux produits à fort potentiel, tels que le riz, les noix de cajou, les épices, le café et les produits aquatiques, bien qu’ils soient déjà bien présents sur le marché intérieur, n’ont pas encore pleinement accédé aux marchés des 57 pays musulmans.

L’ambassadeur du Pakistan au Vietnam, Kohdayar Marri, a déclaré : "Si le Vietnam souhaite promouvoir la coopération et le commerce avec les pays musulmans, un investissement adéquat et sérieux dans le secteur halal est indispensable".

Pour accueillir les touristes musulmans, il est indispensable de répondre proactivement à tous leurs besoins essentiels, en proposant une alimentation conforme aux préceptes religieux et en garantissant des conditions propices à la prière.

Malgré de fortes attentes, les marques vietnamiennes restent relativement peu présentes sur les marchés musulmans, nombre de leurs produits s’appuyant sur des labels étrangers pour atteindre les consommateurs.

Le prof.associé-Dr Lê Phuoc Minh, ancien directeur de l’Institut de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient (relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam), estime que le marché halal demeure "une porte ouverte que de nombreuses entreprises n’osent pas encore franchir".

Le coût de la certification élevé et la restructuration des processus de production constituent le premier obstacle, tandis que les bénéfices économiques, qui ne sont pas immédiatement perceptibles, rendent les entreprises hésitantes.

Face à ce constat, Lê Phuoc Minh estime que le rôle moteur de l’État est déterminant.

Il ne suffit pas de définir des politiques publiques ; celles-ci doivent se concrétiser par des programmes de promotion ciblés, un renforcement de la coopération économique avec les pays musulmans, la mise en place d’un écosystème halal complet et la promotion de la transformation numérique et du commerce électronique.

