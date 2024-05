Les États-Unis informent de l’enquête antidumping sur l’aluminium vietnamien

Le Département américain du Commerce (DOC) a récemment annoncé les conclusions préliminaires de l’enquête antidumping sur les extrusions d’aluminium et les produits en aluminium originaires du Vietnam, selon l’Autorité des recours commerciaux du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

L’enquête a été ouverte le 24 octobre 2023 à la demande du Syndicat international des travailleurs américains de l’acier, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication, de l’énergie, des industries connexes et des services. L’enquête s’est déroulée du 1er avril au 30 septembre 2023.

Le DOC a décidé d’imposer un taux d’imposition anti-subvention préliminaire de 2,85% à une entreprise défenderesse obligatoire et à 28 entreprises, tandis qu’un taux de 41,84% a été perçu sur les autres.

Il est prévu de procéder à un examen sur place du prévenu obligatoire et de rendre ses conclusions finales le 19 septembre, a indiqué l’autorité.

Il est recommandé à l’Association vietnamienne des profilés en aluminium d’informer les fabricants et les exportateurs de ces informations, tandis que les entreprises doivent suivre de près les développements de l’affaire, étudier la politique et les procédures antidumping des États-Unis et diversifier leurs marchés.

En outre, les entreprises doivent coopérer avec le DOC pendant l’enquête et mettre à jour l’autorité avec les dernières informations pour une assistance en temps opportun.

