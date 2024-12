La 2e réunion sur le bilan de la résolution N°18-NQ/TW du 12e Comité central du Parti

La deuxième réunion du Comité de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution N°18-NQ/TW du 12e Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante", aux organes de l'Assemblée nationale (AN), aux organes relevant du Comité permanent de l'AN et du Bureau de l'AN a eu lieu le 16 décembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

La réunion a été présidée par le président de l'AN, Trân Thanh Mân, également chef de ce Comité de pilotage.

S'exprimant lors de la réunion, Trân Thanh Mân a annoncé qu'une réunion extraordinaire de l'AN aura lieu en février prochain après la réunion du Comité central du Parti du XIIIe mandat, afin de discuter et décider de la structure des organes de l'AN, de ceux relevant du Comité permanent de l'AN et du gouvernement après réorganisation. Elle examinera également les amendements des lois relatives à l'organisation de l'AN, du gouvernement et des administrations locales.

Le président de l'AN a souligné que cette rationalisation de l'appareil politique devrait être une véritable révolution. Il a invité les participants à apporter des contributions précises aux projets de rapports et de propositions, afin de finaliser les rapports puis les soumettre au Politburo avant le 31 décembre 2024.

Après la rationalisation de l'appareil, le nombre des organes de l'AN, du Comité permanente de l'AN et du Bureau de l'AN devrait être réduit de plus de 30%.

VNA/CVN