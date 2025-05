Korea Telecom exhorté à coopérer avec Viettel dans la formation de la main-d’œuvre

Korea Telecom est la société nationale de télécommunications et l'un des plus grands conglomérats de la République de Corée. Elle joue un rôle central dans l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication (TIC) du pays.

KT dispose du réseau de télécommunications le plus robuste de Corée du Sud, leader dans des domaines de pointe tels que la 5G, l'Internet haut débit, l'intelligence artificielle (IA), le cloud computing et les centres de données.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné que le Vietnam accordait une grande importance à ses relations avec la République de Corée. Le pays souhaite les élever à un niveau supérieur, notamment dans des secteurs clés comme l'économie, l'investissement, le commerce, la science, la technologie et l'innovation.

La République de Corée est le principal partenaire d’investissement du Vietnam, contribuant largement au développement socio-économique du pays ces dernières années. En particulier, la plupart des grandes entreprises sud-coréennes sont implantées au Vietnam.

Il a exprimé l’espoir que KT s’implante prochainement au Vietnam. Le vice-Premier ministre a suggéré à KT d’établir avec le Vietnam une relation de partenaire stratégique, plus large et plus inclusive, plutôt que de se limiter au statut d’investisseur stratégique.

Soulignant que le gouvernement vietnamien crée toujours des conditions favorables et encourage les investisseurs sud-coréens, y compris KT, à investir dans de grands projets au Vietnam, en particulier dans les secteurs de la haute technologie et des nouvelles technologies, domaines dans lesquels la République de Corée dispose d’atouts et où le Vietnam a des besoins, le vice-Premier ministre a évoqué la coopération, le partage et la construction de chaînes de valeur et d’approvisionnement tant au niveau régional qu’international.

Soutenant la proposition de coopération entre le groupe sud-coréen KT et le groupe vietnamien Viettel, le vice-Premier ministre a rappelé que Viettel est le plus grand groupe technologique du Vietnam, doté d’un fort potentiel.

Au-delà des axes de coopération discutés entre les deux parties, le vice-Premier ministre vietnamien a suggéré un partenariat dans le développement de satellites en orbite basse et dans le développement de l’intelligence artificielle au service du secteur socio-économique.

Animé par l'ambition de positionner le Vietnam comme une puissance en matière de technologies d'Intelligence Artificielle (IA) et de robotique, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a formulé des recommandations stratégiques pour KT et Viettel.

Il a vivement encouragé KT à rechercher et à consolider une coopération étroite avec Viettel, afin de valoriser les forces respectives des deux groupes. L'objectif est de participer à des projets majeurs et d'adopter une vision stratégique alignée avec les intérêts des deux parties.

Plus précisément, le vice-Premier ministre a suggéré la création conjointe d'un centre de recherche et de formation, ainsi qu'un centre de données dédié à l'IA. L'accent serait également mis sur la formation systématique et à grande échelle de ressources humaines pour les deux pays. De plus, une collaboration avec le Centre National d'Innovation (NIC) serait envisagée pour former des talents de haut niveau en IA.

De son côté, Young Shub Kim, président du groupe sud-coréen KT, a exprimé son désir d'une coopération à long terme avec le groupe Viettel du Vietnam. Cette collaboration s'étendrait à la recherche et à de nouveaux secteurs d'activité sur le marché vietnamien, dans l'optique de créer une relation "gagnant-gagnant" pour les deux parties. Il a également souligné l'espoir que la relation entre KT et Viettel se développera dans un esprit de soutien mutuel.

