Les PMs du Vietnam, du Cambodge et du Laos prennent ensemble un petit-déjeuner de travail

Le 26 mai à Kuala Lumpur (Malaisie), en marge du 46 e Sommet de l'ASEAN et des Sommets connexes, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a eu un petit-déjeuner de travail avec ses homologues cambodgien, Samdech Thipadei Hun Manet, et lao, Sonexay Siphandone.

Les dirigeants ont échangé leurs points de vue sur les domaines de coopération communs ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt partagé. Ils ont souligné que les trois pays s’efforçaient de surmonter les défis sécuritaires, politiques et socio-économiques liés aux évolutions mondiales et régionales.



Ils ont affirmé que divers mécanismes de coopération bilatérale et trilatérale se sont révélés efficaces, contribuant concrètement à consolider et renforcer leur collaboration.

Les trois Premiers ministres ont insisté sur le fait que la confiance mutuelle et le partage stratégique constituent la pierre angulaire d'une coopération durable à long terme dans divers secteurs, avec un accent particulier sur la connectivité trilatérale dans des domaines clés tels que l'économie, le commerce, la finance, l'éducation, la culture et les échanges entre les peuples.

Ils ont convenu d'intensifier leur coopération dans le développement des zones frontalières, en mettant l'accent sur le renforcement des infrastructures de transport, d'énergie, de commerce, de transformation numérique et de ressources humaines. Ils ont souligné la nécessité d'optimiser l'efficacité des postes frontaliers terrestres afin de faciliter le commerce transfrontalier et de soutenir la croissance socio-économique des provinces frontalières.

Les dirigeants ont également décidé de collaborer pour explorer la création de zones économiques transfrontalières et de réviser les accords existants afin d'instaurer un cadre juridique plus favorable, visant à porter le chiffre d'affaires commercial bilatéral entre le Vietnam et le Laos à cinq milliards de dollars, et entre le Vietnam et le Cambodge à vingt milliards de dollars.

Ils se sont engagés à promouvoir l'initiative touristique "Trois pays, une destination" et à collaborer avec la Thaïlande pour la mise en œuvre de projets régionaux de connectivité des transports impliquant les quatre pays.

Les trois Premiers ministres ont affirmé que la sécurité d'un pays est dans l'intérêt des autres. Ils ont réitéré leur engagement à préserver la stabilité politique, la sécurité et la sûreté sociale au sein de chaque nation, ainsi qu'à maintenir l'ordre le long des frontières communes. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer les efforts de lutte contre la criminalité transfrontalière et l'immigration illégale, tout en préservant des frontières de paix, d'amitié, de stabilité et de développement.

Ils se sont dits convaincus que les réunions entre les ministres de la Défense, de l'Intérieur/de la Police et des Affaires étrangères des trois pays contribueront à traduire les accords et directives de haut niveau en actions concrètes.

Les dirigeants ont insisté sur l’importance de préserver et de promouvoir la longue tradition de solidarité et de soutien mutuel entre les trois nations, facteur clé pour favoriser une coopération plus étroite et une relation tripartite solide.

Ils ont convenu de poursuivre les échanges, visites et réunions réguliers par divers canaux et à tous les niveaux. Ils ont souligné la nécessité d'innover dans les méthodes de communication afin de mieux valoriser les réalisations de la coopération trilatérale et de mettre en lumière la valeur historique durable de leur amitié, notamment les sacrifices consentis par chaque pays en faveur des autres. Ils ont aussi appelé à renforcer les liens entre les jeunes dirigeants, parlementaires, jeunes et populations des trois pays.

Sur cette base, les trois Premiers ministres ont convenu de donner des instructions strictes aux ministères, secteurs et localités concernés pour assurer la mise en œuvre efficace des accords et programmes de coopération existants, tant au niveau bilatéral que trilatéral. Ils se sont également engagés à explorer de nouveaux mécanismes de coopération susceptibles de renforcer la connectivité et d'obtenir des résultats tangibles.

Ils ont décidé de renforcer la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la formation, du tourisme, de la culture, des sciences et des technologies. Le Vietnam a affirmé sa volonté d'augmenter le nombre de bourses d'études de haute qualité destinées aux étudiants lao et cambodgiens.

Les trois Premiers ministres ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les consultations sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Parmi ceux-ci figurent la situation en Mer Orientale et au Myanmar, ainsi que les questions relatives aux relations bilatérales et trilatérales. Ils se sont également engagés à coordonner étroitement leurs efforts en vue des prochains événements nationaux majeurs dans chacun de leurs pays.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a exprimé l'espoir que les gouvernements lao et cambodgien continueront de soutenir et de faciliter l'intégration des communautés d'origine vietnamienne résidant sur leurs territoires. Il souhaite qu'elles puissent s'établir durablement, s'intégrer pleinement aux sociétés locales et contribuer positivement au développement du Laos et du Cambodge, ainsi qu'au renforcement des relations trilatérales.

Le dirigeant vietnamien a également remis des lettres personnelles du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm. Ces lettres, adressées au secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, ainsi qu'au président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat cambodgien, Hun Sen, contiennent des invitations à assister aux célébrations du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

