Sommet de l’ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président des Philippines

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le président philippin a salué les avancées positives dans les relations bilatérales entre les Philippines et le Vietnam - le seul pays de l’ASEAN à avoir établi un partenariat stratégique avec les Philippines. Il a exprimé le souhait de voir les deux parties continuer à renforcer leur coopération globale afin de porter les relations à un nouveau palier. Le dirigeant philippin a estimé que les deux pays disposent d’un vaste potentiel de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de la sécurité-défense, de l’agriculture, de l’import-export de riz, ainsi que des énergies renouvelables.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de l’année 2025, marquant le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays, en vue du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2026.

Photo : VNA/CVN

Il a proposé que les deux parties promeuvent activement plusieurs axes de coopération prioritaires dans les temps à venir, notamment : accorder une priorité élevée aux échanges de délégations à tous les niveaux, faciliter les échanges commerciaux, porter rapidement le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars, et renforcer la coopération en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre le changement climatique.

Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont convenu de continuer à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, et de collaborer activement avec les autres pays membres de l’ASEAN et la Chine pour faire avancer les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) de manière substantielle, efficace et conforme au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN