Viettel met en service le câble sous-marin ADC, le plus puissant jamais déployé au Vietnam

Le Vietnam a pour objectif de mettre en exploitation au moins deux nouveaux câbles optiques sous-marins internationaux en 2025 et au moins six autres d’ici 2030.

Dans le cadre de sa stratégie d’infrastructure numérique à l’horizon 2025 et des orientations pour 2030, le Vietnam a pour objectif de mettre en exploitation au moins deux nouveaux câbles optiques sous-marins internationaux en 2025 et au moins six autres d’ici 2030, portant la capacité totale prévue des câbles optiques sous-marins à un minimum de 350 Tbps. Le pays prévoit également de déployer au moins un câble sous-marin entièrement détenu par le Vietnam et un câble terrestre international.

Face à cet objectif, les opérateurs télécoms vietnamiens intensifient leurs investissements dans de nouveaux câbles sous-marins. Illustration de cet effort, Viettel Networks vient de mettre en service l'Asia Direct Cable (ADC), doté d'une capacité maximale de 50 Tbps. Ce câble représente la plus large bande passante jamais déployée au Vietnam, représentant 125 % la capacité cumulée des cinq câbles opérationnels actuels (IA, AAE-1, APG, AAG et SMW-3).

En décembre 2024, la branche principale de 9.800 km de l'ADC a été finalisée, établissant une connexion entre sept pays et territoires : Vietnam, Chine, Hong Kong (Chine), Thaïlande, Philippines, Singapour et Japon. Le point d'atterrissage au Vietnam est Quy Nhon.

Ce projet, fruit d'un investissement de 290 millions de dollars réunissant neuf acteurs majeurs des télécommunications, distingue Viettel comme le seul investisseur vietnamien, détenant l'intégralité de la section du câble ADC arrivant au Vietnam.

Contrairement aux câbles existants, l'ADC se distingue par sa connexion directe aux trois principaux hubs Internet d’Asie : Singapour, Hong Kong (Chine) et le Japon. Auparavant, le Vietnam s'appuyait sur cinq câbles internationaux majeurs (AAG, APG, SMW-3, IA, AAE-1) et un câble de moindre importance, le TVH.

Souvent sujets à des défaillances techniques en raison de leur ancienneté, les câbles actuels seront avantageusement complétés par l'ADC. Ce dernier soutiendra les applications gourmandes en bande passante (5G, cloud, IoT, IA), répartira le trafic, renforcera la sécurité du réseau et la cybersécurité nationale, tout en améliorant la qualité des services de Viettel. Il augmentera également la capacité de secours internationale et répondra à la demande croissante en cas d'incident.

Dans sa vision de devenir un hub régional de données, le Vietnam priorise le développement des câbles sous-marins internationaux, infrastructure numérique essentielle pour garantir une connectivité internationale à très haute capacité, durable, verte, intelligente, ouverte et sécurisée, soutenant ainsi la transformation numérique nationale, l'économie numérique, la société numérique ainsi que l'intégration mondiale.

