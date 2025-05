L’ASEAN doit maintenir sa résilience et sa flexibilité face aux changements

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rejoint les dirigeants des pays membres de l’ASEAN et du Timor-Leste lors d’une réunion à huis clos le 26 mai, à Kuala Lumpur, en Malaisie, afin d’aborder les questions internationales et régionales.

Dans le cadre du 46e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes, les dirigeants de l’ASEAN ont reconnu l’importance stratégique de la région, carrefour d’intérêts géopolitiques et géoéconomiques, confrontée aux pressions croissantes de la concurrence stratégique entre grandes puissances, du protectionnisme, des perturbations des chaînes d’approvisionnement et des impacts généralisés du changement climatique, des catastrophes naturelles, des pandémies et d’autres menaces sécuritaires non traditionnelles.

Parallèlement, l’essor des technologies émergentes transforme fondamentalement les modèles de développement.

Dans ce contexte difficile, les dirigeants ont souligné que l’ASEAN doit renforcer sa solidarité, affirmer la valeur du dialogue, de la coopération et du multilatéralisme, renforcer son autonomie stratégique et promouvoir sa voix unifiée pour contribuer de manière constructive aux processus mondiaux.

Sur les questions régionales, les dirigeants ont réaffirmé la position de principe de l’ASEAN sur la Mer Orientale, soulignant l’importance du respect du droit international, du règlement pacifique des différends et de la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), ainsi que la nécessité d’élaborer rapidement un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et juridiquement contraignant, conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les dirigeants ont également salué la présidence malaisienne de l’ASEAN et les efforts de son envoyé spécial pour le Myanmar, et ont exprimé leur soutien au rôle continu de l’ASEAN dans l’assistance au Myanmar et à la mise en œuvre effective du Consensus en cinq points.

L’ASEAN a réitéré son engagement en faveur d’un système commercial multilatéral libre, transparent et fondé sur des règles, ainsi que du renforcement du commerce et des investissements intrarégionaux et du développement des liens économiques avec les partenaires extérieurs.

S’exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Chinh a fait écho aux analyses des dirigeants, soulignant que le monde traverse une transformation rapide et complexe, marquée par la polarisation politique, le découplage économique, la fragmentation institutionnelle et les inégalités de développement. Dans ce contexte, le dirigeant vietnamien a souligné que l’ASEAN doit rester résiliente, sereine et lucide, s’adaptant avec souplesse et efficacité à chaque évolution du paysage mondial.

Il a insisté sur la nécessité pour l’ASEAN de poursuivre résolument la voie du dialogue plutôt que de la confrontation, de la coopération plutôt que de la concurrence, de l’unité plutôt que de la division et de l’autonomie plutôt que de la dépendance. Plus que jamais, l’ASEAN doit renforcer sa solidarité interne, préserver son rôle central et maintenir des relations équilibrées avec les grandes puissances en exploitant pleinement les mécanismes de coopération existants au sein du bloc, a-t-il insisté.

Partageant ses inquiétudes quant aux impacts potentiels des ajustements tarifaires des États-Unis sur les pays, y compris les membres de l’ASEAN, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a souligné que ces défis offrent également à l’ASEAN des opportunités de renforcer son autonomie et son auto-renforcement, et de restructurer ses relations commerciales.

Il a exhorté le bloc à donner la priorité au renforcement de ses capacités internes et à l’élargissement de son espace de coopération en augmentant les échanges commerciaux et les investissements intra-bloc, en capitalisant sur les nouveaux moteurs de croissance tels que la transformation numérique et l’économie verte, en stimulant la consommation régionale et en améliorant la connectivité énergétique et de transport afin de faciliter la circulation des marchandises.

Le dirigeant vietnamien a salué la réaction rapide de l’ASEAN et ses positions coordonnées sous la présidence malaisienne, soulignant la nécessité pour le bloc de rester calme, de renforcer la coordination, de partager informations et expériences et de poursuivre le dialogue afin de trouver des solutions efficaces.

Il a exprimé son ferme soutien à la conclusion rapide de l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique et à la mise à niveau de l’Accord de l’ASEAN sur le commerce des marchandises. Il a également appelé à une utilisation plus efficace du réseau de partenariats économiques de l’ASEAN, notamment le Partenariat économique global régional (RCEP), et a vivement encouragé la finalisation d’accords de libre-échange avec des partenaires tels que le Canada. Il a également encouragé la mise à niveau des accords de libre-échange existants avec la Chine et l’Inde afin de diversifier les marchés, les produits et les chaînes d’approvisionnement.

Le dirigeant vietnamien a exprimé sa profonde préoccupation face aux récents développements complexes en Mer Orientale, réitérant que l’ASEAN doit redoubler d’efforts pour affirmer son rôle central dans le règlement de cette question, étroitement liée à la paix, à la sécurité et à la stabilité régionales. Il a appelé l’ASEAN à maintenir son unité et à défendre sa position de principe sur la question de la Mer Orientale.

Concernant la situation au Myanmar, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts proactifs et opportuns de la présidence de l’ASEAN, en particulier les initiatives visant à assurer la médiation entre les parties concernées et à promouvoir les progrès dans la mise en œuvre du consensus en cinq points. Il a souligné l’importance de donner la priorité à l’aide humanitaire pour soutenir le peuple birman dans son rétablissement et sa reconstruction après le tremblement de terre du 28 mars. Il a exhorté toutes les parties au Myanmar à mettre fin à la violence, à assurer un acheminement sûr et fluide de l’aide, à faire preuve de retenue, à engager le dialogue et à placer les intérêts du peuple et de la nation au-dessus de tout.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam avait envoyé 60 tonnes d’aide humanitaire et plus de 100 officiers et soldats pour soutenir les opérations de sauvetage au Myanmar. Il a également noté que le Vietnam avait nommé un représentant au sein du groupe consultatif informel de la présidence de l’ASEAN et qu’il continuerait à collaborer étroitement avec la Malaisie et les autres membres de l’ASEAN pour favoriser le dialogue et la réconciliation, dans le but de parvenir à une solution viable et durable à la crise. Il a appelé l’ASEAN à intensifier ses efforts collectifs pour trouver des solutions plus solides et plus efficaces à la question du Myanmar.

