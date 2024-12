Kiên Giang promeut la connexion et la consommation des produits OCOP

Récemment, la province de Kiên Giang a efficacement encouragé la promotion et la connexion de la consommation des produits OCOP, des produits industriels ruraux typiques. Ces activités visent à aider les entreprises à élargir les canaux de consommation, tout en améliorant la valeur de la production et en développant des marchés durables.

Selon le Service de l'agriculture et du développement rural de Kiên Giang, la province compte à ce jour 269 produits OCOP, dont six produits 5 étoiles, 36 produits 4 étoiles et 227 produits 3 étoiles.

Les produits OCOP atteignent les marchés internationaux

En mettant en œuvre le programme "Une Commune, Un Produit" (OCOP) pour la période 2021-2025, la province renforcera la formation et favorisera les connaissances des fonctionnaires à tous les niveaux -personnels et communautaires- participant au programme national cible pour construire de la Nouvelle Ruralité. La province soutient les entités dont les produits OCOP sont classés 3 étoiles ou plus dans la conception et l'impression d'étiquettes d'emballage ainsi que dans la création et l'enregistrement de marques de produits.

Les autorités provinciales ainsi que d'autres entités, promeuvent ensuite les produits OCOP auprès des consommateurs nationaux et étrangers, sur les plateformes de commerce électronique, et affichent et présentent les produits lors d'événements organisés dans l'ensemble du pays.

Récemment, l'Association des femmes d'affaires de la province de Kiên Giang a organisé un programme visant à connecter les femmes et les produits autochtones dans la région de Chín Rông - Mekong Connecting, aidant les membres de l'association à connecter le commerce, à élargir les échanges et à promouvoir la consommation de produits.

Au cours de la première quinzaine de septembre 2024, le Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Kiên Giang s’est coordonné avec la compagnie de Saigon - Kiên Giang (Co.opmart Kiên Giang), la compagnie Saigon Co.op Rach Gia (Co.opmart Rach Gia) et les entreprises et coopératives de production et d'affaires de la province pour organiser des expositions et présenter des produits typiques de la province de Kiên Giang.

En conséquence, plus de 20 entreprises, coopératives, propriétaires de produits OCOP et produits typiques de la province de Kiên Giang ont présenté plus de 300 produits OCOP dans deux supermarchés, Co.opmart Kiên Giang et Co.opmart Rach Gia, pour promouvoir les activités de connexion pour la consommation de produits et stimuler la production et les affaires dans la province.

Les produits exposés comprenaient : crevettes séchées, saumure de poisson traditionnelle, miel, nids d'oiseau, algues, poivre, vin, bananes séchées au miel, thé aux corossols, produits à base de champignons Ganoderma, huiles essentielles et produits à base d'herbe.

Nguyên Thi Hông Liên, directrice du Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Kiên Giang a partagé le développement des produits OCOP pour réveiller le potentiel et les avantages des zones rurales afin d'augmenter les revenus des personnes, contribuant à la restructuration continue du secteur agricole associé au développement de l'artisanat, du commerces, des services et du tourisme rural; à promouvoir une économie rurale durable sur la base du renforcement de l'application de la transformation numérique et de l'économie circulaire, en préservant les valeurs culturelles, en gérant les ressources, en tout préservation de la biodiversité, du paysage et de l'environnement agricole des zones rurales.

Produits OCOP sur les marchés du commerce électronique

Quang Xuân Lua, directrice du Centre de promotion des investissements commerciaux et touristiques de Kiên Giang a déclaré que les marchés de commerce électronique Postmart de la Poste vietnamienne et les marchés de commerce électronique de Kiên Giang (kigi. com.vn) complèteraient bientôt l'infrastructure technique grâce au développement de systèmes de plateformes numériques, à la création de bases de données, au développement des applications et des services, l’assurance de la sécurité des informations et l’exploitation efficace des plateformes numériques partagées déployées par les niveaux central et local, contribuant à résoudre les procédures administratives de manière rapide, rapide et efficace, en développant les produits OCOP...

En outre, la province promeut le commerce électronique et les applications des technologies de l'information et de la transformation numérique pour les activités de commerce, en particulier auprès des entreprises et des particuliers en démarrage. Elle organise et coordonne des formations pour améliorer la capacité d'application des technologies de l'information dans la promotion commerciale...

Giang Thanh Khoa, vice-président du Comité populaire de la province de Kiên Giang a conclu : "La localité compte actuellement 269 produits OCOP de 3 à 5 étoiles, dont six produits 5 étoiles, 36 produits de 4 étoiles et 227 produits de 3 étoiles…Les produits OCOP Kiên Giang reflètent non seulement la créativité et l'enthousiasme des gens mais aussi la fierté de la localité. Les produits OCOP Kiên Giang sont diversifiés, de haute qualité et ont un grand potentiel de commercialisation... Le Comité populaire provincial encourage également chaque localité à disposer de points d’exposition et de promotion des produits OCOP afin d'aider les gens à se développer économiquement”.

Minh Thu/CVN

Photos : CTV/CVN