Efforts déployés pour mettre fin à la situation des navires de pêche de la catégorie des "3 Non"

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé le 4 novembre un télégramme officiel concernant les tâches et solutions clés et urgentes pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que les préparatifs pour la 5 e inspection de la Commission européenne (CE).

Ce télégramme officiel est adressé aux ministères de l'Agriculture et du Développement rural, des Finances, du Plan et de l’Investissement, de l'Information et de la Communication, des Affaires étrangères, de la Police et de la Défense, ainsi qu’aux présidents des Comités populaires de 28 grandes villes et provinces côtières, et ceux de nombreuses associations concernées…

Selon le document, en sept ans de lutte contre la pêche INN, les organes compétents ont déployé des efforts importants. Cependant, il reste encore de nombreux objectifs et tâches inachevés, dont le traitement des navires de pêche classés dans la catégorie dite des "3 Non" (non enregistrés, non immatriculés, sans licence).

En vue de faire retirer l'avertissement sous forme de "carton jaune" imposé par la CE lors de la prochaine inspection, les organes compétents et les localités doivent, entre autres, diriger les forces de l'ordre affiliées de lancer simultanément en novembre des campagnes de contrôle et de traitement des navires de pêche de la catégorie des "3 Non". Objectif : mettre fin à cette situation avant le 20 novembre 2024.

Les présidents des Comités populaires de niveau provincial des 28 localités côtières doivent diriger directement les tâches et les solutions pour lutter contre la pêche INN et sont responsables des résultats de leur mise en œuvre devant le Premier ministre.

