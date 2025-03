Les PM vietnamien et singapourien à la cérémonie de mise en chantier du Parc industriel Vietnam - Singapour à Thai Binh

>> Le PM singapourien au Vietnam pour renforcer le partenariat stratégique global

>> Le Premier ministre singapourien entame une visite officielle au Vietnam

>> Le PM Pham Minh Chinh accueille son homologue singapourien à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Couvrant une superficie de 333 ha et avec un fonds d'investissement de près de 212 millions de dollars, le VSIP Thai Binh est construite dans le district de Thai Thuy de la province de Thai Binh. La première phase, menée par la société par actions de développement urbain et des parcs industriels, consiste à réhabiliter 278 ha pour la construction.

Il est appelé à devenir un parc industriel de haute technologie, de technologie verte, de haute efficacité économique, contribuant au développement socio-économique local.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à la cérémonie, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré qu’avec plus de 4.000 projet, cumulant plus de 80 milliards de dollars, Singapour était le 2e investisseur étranger au Vietnam. Les 20 VSIP répartis à travers le pays illustrent la coopération efficace, durable et à long terme entre les deux gouvernements et leurs milieux d'affaires.

Il a exhorté Singapour à continuer d’élargir, d’améliorer l’efficacité des VSIP de première génération et de développer des VSIP de 2e génération, créant des écosystèmes scientifique, technologique, d’innovation, industrielle, urbaine dans plusieurs localités vietnamiennes.

Ainsi, les deux économies peuvent se compléter, contribuer au renforcement d’une coopération efficace et globale, créer une dynamique pour attirer des projets d’investissement de nouvelle génération, apportant des avantages aux deux pays et aux peuples, a ajouté Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Lawrence Wong a qualifié le VSIP de pilier des relations bilatérales au cours des près de trois dernières décennies et témoignant de la confiance de Singapour envers le Vietnam et de son potentiel de croissance.

Selon lui, les deux gouvernements ont convenu de développer un système de VSIP 2.0 durable, intelligent et appliquant de haute technologie pour attirer des investissements de haute qualité au Vietnam. Les VSIP 2.0 sont les parcs industriels mais des centres scientifiques, technologiques, urbaines intelligentes et respectueuses de l’environnement.

Le lancement du projet VSIP Thai Binh permet d’attirer plus d’investissements au Vietnam, d’approfondir les relations entre les deux pays et de renforcer la connectivité économique au sein de l’ASEAN, a indiqué le dirigeant singapourien.

À cette occasion, les deux Premiers ministres ont également assisté à la remise de documents de coopération bilatérale dans le développement de parcs industriels dans des localités vietnamiennes, l’innovation, la transformation numérique, le tourisme, le développement des biocarburants et des bases innovantes intégrées dans les chaînes de valeurs agroalimentaires dans les deux pays.

VNA/CVN