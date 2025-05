Construire une base de données pour surveiller le rythme de décaissement des investissements

Photo: VNA/CVN

Le chef du gouvernement a exigé la mise en place d'une base de données permettant de mesurer et de contrôler l'efficacité du décaissement.

Malgré les efforts de l'ensemble du système politique, le taux de décaissement reste faible. Au 30 avril 2025, plus de 128.000 milliards de dôngs avaient été décaissés, soit 15,56% du plan annuel. Dix ministères et 36 localités ont atteint un taux supérieur à la moyenne nationale. Toutefois, certains ministères, agences centraux et localités n'ont pas encore procédé au décaissement ou présentent un taux très faible.

Certaines entités, comme les ministères de la Défense, de la Police, de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi que les provinces de Thanh Hoa, Lâm Dông et Bà Ria-Vung Tàu, se sont distinguées par leur performance. En revanche, d'autres n'ont pas encore procédé au décaissement ou ne l'ont fait qu'à un niveau très faible.

Le Premier ministre a indiqué que de nombreux projets, en particulier les projets nationaux importants, sont mis en œuvre de manière accélérée à l'échelle nationale. À l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, 80 ouvrages et projets d'infrastructure stratégique ont été simultanément lancés ou inaugurés. De nombreux maîtres d'ouvrage ont activement appliqué et maîtrisé des technologies modernes, accélérant l'avancement des travaux et améliorant la qualité des ouvrages.

Suivi renforcé des décaissements

Le Premier ministre a exhorté les ministères, agences et localités à corriger les lenteurs, à déterminer les responsabilités individuelles et collectives, et à proposer des solutions concrètes. Tous doivent viser un taux de décaissement de 100% du plan annuel.

Photo: VNA/CVN

Il leur a également demandé de faire preuve de responsabilité, de valoriser le rôle des dirigeants, de procéder régulièrement à des examens, de lever rapidement les obstacles, d'appliquer de manière souple et efficace les lois et résolutions en vigueur, et de mettre en place une base de données sur l'investissement public, le foncier, l'environnement, etc. afin de mesurer la mise en œuvre du décaissement.

Il a appelé à une répartition claire des responsabilités, des délais et des résultats attendus. Les localités doivent mobiliser l'ensemble du système politique pour accélérer la libération des terrains, assurer l'approvisionnement en matériaux de construction et appliquer efficacement les règles techniques et les coûts unitaires.

Il a également demandé une simplification des procédures pour les projets financés par les aides publiques au développement (APD), ainsi qu'une révision de la Loi sur les appels d'offres. La responsabilité doit être accrue sans pour autant alourdir les procédures.

Le Premier ministre a rappelé que les autorités locales doivent gérer de manière autonome les projets relevant des Programmes nationaux ciblés et les projets de transports selon le principe : "les localités décident, les localités exécutent, les localités sont responsables". Il a soutenu le recours aux partenariats public-privé pour l'expansion des projets d'autoroutes.

Enfin, Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, agences et localités concernés de bien préparer et assurer une communication appropriée autour des cérémonies de lancement et d'inauguration des 80 projets majeurs à l'échelle nationale, en l'honneur du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale. Il a également fixé l'objectif, d'ici fin 2025, d'achever 3.000 km d'autoroutes, 1.000 km de routes côtières et de lancer la construction de la ligne ferroviaire Hanoï - Lào Cai - Hai Phong.

VNA/CVN