Hà Nam apprécie hautement la capacité d'investissement des entreprises japonaises

>> Vietnam - Chine : coopération renforcée entre Hà Nam et Nanning



>> Hà Nam, une nouvelle destination touristique émergente d’Asie ?

>> Hà Nam délivre des certificats d'investissement à deux grands projets

>> Hà Nam : lancement d’une formation d’entraîneur de football certifié C/AFC/VFF

Photo : VNA/CVN

Trân Xuân Duong a présenté le climat d'investissement favorable de Hà Nam, soulignant le soutien continu de la province aux projets d'investissement japonais dans des secteurs tels que la production industrielle, la construction et la santé. Il a souligné qu'en plus de ses zones industrielles modernes et bien équipées, Hà Nam met l'accent sur la modernisation des infrastructures de transport afin de mieux relier les autres localités du Delta du fleuve Rouge, stimulant ainsi la croissance économique de la région.

Réaffirmant le rôle du Japon en tant qu'investisseur stratégique, Trân Xuân Duong a souligné que le Japon est actuellement le deuxième investisseur étranger à Hà Nam, avec plus de 100 projets dans des secteurs variés tels que l'ingénierie mécanique, la production automobile et motocycliste, et l'électronique. Il a souligné que de nombreuses entreprises japonaises ont développé leurs activités grâce à un contexte économique favorable et a exprimé l'espoir que cette visite contribuera à approfondir la coopération entre Hà Nam et la ville de Nagahama, et plus largement, avec la préfecture de Shiga et d'autres régions japonaises.

Kawase Tomohisa, directeur de la promotion commerciale et industrielle au département de l'industrie et du tourisme de Nagahama, a déclaré que les entreprises japonaises déjà implantées à Hà Nam avaient enregistré des résultats positifs et a salué le climat d'investissement de la province. Il a exprimé son vif intérêt à faciliter de nouveaux investissements des entreprises basées à Shiga et a appelé la province à poursuivre son soutien pour faciliter l'accès au marché et le développement de projets.

Kawase Tomohisa a également souligné la présence de près de 9.000 travailleurs vietnamiens dans la préfecture de Shiga, dont plus de 750 dans la ville de Nagahama. Il a exprimé son espoir que Hà Nam collaborera à la formation professionnelle et au développement des compétences pour aider à répondre à la demande croissante de main-d'œuvre à Nagahama et Shiga, qui sont actuellement confrontées à une pénurie de travailleurs qualifiés.

VNA/CVN