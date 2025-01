Le Premier ministre souligne l’importance d’un écosystème agricole durable

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est engagé à poursuivre ses efforts pour améliorer et moderniser les mécanismes et les politiques en faveur du développement de l'agriculture, des zones rurales et des agriculteurs.

Photo: VNA/CVN

Lors de son dialogue avec les agriculteurs organisé le 31 décembre sous format hybride, Pham Minh Chinh a informé les participants des politiques visant à résoudre des défis dans l'aménagement du territoire, à favoriser le développement des zones de production de matières premières et la transformation agro-alimentaire. Il a souligné l'importance des politiques de crédit pour l'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales, en particulier en réponse aux événements climatiques extrêmes comme le typhon Yagi.

Alors que le pays change d'état d'esprit de la production agricole au développement de l’économie agricole, avec une portée large et inclusive, l'agriculture doit être intégrée dans un écosystème plus large avec d'autres secteurs pour un développement commun, a-t-il souligné.

Pour développer cet écosystème, il reste beaucoup à faire, comme l'application des sciences et des technologies, l'amélioration de la productivité et la mise en place de mécanismes et de politiques liés au crédit et aux impôts, a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le gouvernement avait publié diverses politiques et demandé aux ministères et aux secteurs d'améliorer les prévisions, de développer les débouchés, d'élaborer des plans et de développer les infrastructures pour promouvoir la croissance de l'agriculture, des zones rurales et le bien-être des agriculteurs.

Encourager les investissements dans l’agriculture

Soulignant l’importance des études de marché et de la transformation en profondeur, le dirigeant a insisté sur la nécessité de meilleurs mécanismes et politiques pour encourager les entreprises à investir dans l'agriculture, y compris des politiques sur les taxes, les frais, les crédits et la formation de la main-d'œuvre…

Dans le même temps, il a souligné l'importance de renforcer les liens entre les entreprises et les agriculteurs et les coopératives, de diversifier les marchés, les produits et les chaînes d'approvisionnement, de promouvoir l'image des marques, les études de marché et la planification des zones de matières premières, d'améliorer le design et l'emballage des produits…

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a également évoqué le développement d'un écosystème agricole durable. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une tendance mondiale, les pays européens ayant déjà défini des normes de production écologiques pour les produits importés. Il a appelé les entreprises et les agriculteurs à se conformer à ces normes afin de stimuler les exportations.

Le Parti et l'État continueront de mettre en œuvre les trois percées stratégiques que sont le renforcement et le perfectionnement des institutions, le développement des infrastructures et la formation des ressources humaines, dans le but de favoriser le développement de l'agriculture, des zones rurales et des agriculteurs, a déclaré Pham Minh Chinh, avant d’appeler les agriculteurs à promouvoir l'esprit d'autonomie et de solidarité pour "travailler ensemble, gagner ensemble et se développer ensemble".

Le secteur agricole a enregistré une croissance de 3,3% en 2024, dépassant l’objectif fixé. Le chiffre d'affaires à l'exportation des produits agricoles, forestiers et aquatiques devrait dépasser 62,5 milliards d’USD, soit une augmentation de 18,7% en un an, avec un excédent commercial de 18 milliards d’USD, représentant plus de 70% de l'excédent commercial du pays. Les exportations de riz devraient rapporter plus de 5 milliards d’USD en 2024.

VNA/CVN