Poisson tra et basa

Le Vietnam et les États-Unis parviennent à un accord sur le différend antidumping

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce (MIC), autorisé par le gouvernement vietnamien, et le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) - représentant l'administration américaine - ont signé, le 17 janvier à Washington, un accord bilatéral entre les États-Unis et le Vietnam concernant l'imposition des droits antidumping sur les filets de poisson tra et basa en provenance du Vietnam.