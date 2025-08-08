Les apparitions de baleines à Nha Trang : les autorités renforcent la protection

Une grande baleine a été observée le 7 août près de l'île de Hon Mun, dans la baie de Nha Trang, province de Khanh Hoà, attirant de nombreux touristes et habitants locaux. Il s'agit de la troisième apparition depuis le 28 juillet, signe d'une amélioration de la santé de l'écosystème marin local, selon les scientifiques.

D'après Dàm Hai Vân, directeur du Comité de gestion de la baie, il s'agirait d'une baleine de Bryde (Balaenoptera edeni), espèce rare et protégée par la loi vietnamienne, inscrite à l'Annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Photo : VNA/CVN

Selon Trân Van Phu, responsable du quai des bateaux touristiques de Nha Trang, cet événement illustre une régénération encourageante de l'écosystème marin de la baie de Nha Trang. Il a toutefois mis en garde contre les approches trop proches, le bruit et la poursuite de l’animal, qui sont nuisibles à sa santé et à son comportement.

Les autorités locales imposent désormais des règles strictes : les bateaux doivent rester à plus de 100 m, éviter tout attroupement, ne jamais poursuivre ni bloquer l'animal. Les moteurs doivent être ralentis, le bruit réduit, voire les moteurs coupés lors de l'observation. L'usage de drones volant bas est interdit, le cétacé utilisant les basses fréquences pour se repérer et communiquer.

Des campagnes de sensibilisation sont renforcées auprès des habitants, des touristes et des opérateurs maritimes, avec un rappel des sanctions légales en cas d'infraction. Les signalements d'observations de baleines ou d'autres espèces rares sont encouragés pour permettre une protection coordonnée.

Le comité de gestion de la baie de Nha Trang n'a pas encore déterminé si les trois observations concernent le même individu.

VNA/CVN