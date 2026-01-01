L'année 2026 s’annonce sous de bons auspices pour le tourisme national

Le 1 er janvier 2026 au matin, des cérémonies ont été organisées simultanément dans tout le Vietnam pour accueillir les premiers visiteurs internationaux et vietnamiens de l’année, dans les aéroports, les ports et les principaux sites touristiques.

L’atmosphère festive, aux couleurs printanières, a clairement affirmé que le Vietnam est une destination sûre, accueillante et prête à accueillir ses premiers visiteurs de l’année.

Accueillir les premiers touristes venant fouler le sol vietnamien est perçu comme une ouverture symbolique, témoignant des efforts déployés par les agences de tourisme locales pour moderniser l’image du pays, créer une première impression positive et poser les bases d’une croissance touristique dès 2026.

Hanoï prête pour la nouvelle saison touristique

Pour célébrer le Nouvel An 2026, le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam et accueillir le Nouvel An lunaire, le secteur du tourisme de Hanoi lance une série d’événements culturels et touristiques dans toute la capitale.

Les espaces traditionnels du Têt du delta du fleuve Rouge sont recréés sur des sites patrimoniaux et culturels, notamment la Maison du patrimoine au 87 rue Ma Mây, le Centre culturel et artistique au 22 rue Hàng Buôm, la Citadelle impériale de Thang Long et le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam. Des itinéraires patrimoniaux, des visites de villages d’artisans et les grands festivals tels que la pagode des Parfums, le temple Soc et Cô Loa sont organisés en parallèle.

L’un des temps forts est la Foire du printemps de l’Année du Cheval 2026 sur le circuit de Formule 1, qui s’étend sur environ 20.000 mètres carrés. Des programmes de promotion et de relance du tourisme marquent le coup d’envoi officiel des activités touristiques de Hanoi pour l’année.

Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Hôi An lancent les festivités du Nouvel An

À l’aéroport international de Tân Son Nhât, Hô Chi Minh-Ville a organisé une cérémonie d’accueil pour ses premiers visiteurs internationaux de 2026, avec des animations culturelles traditionnelles dans une ambiance printanière festive. Cet événement témoigne de la volonté de la ville de moderniser son image et de renforcer son attrait auprès des voyageurs internationaux.

De son côté, la ville de Dà Nang a accueilli les premiers vols de l’année à l’aéroport international de Dà Nang et à l’aéroport de Chu Lai, tout en organisant des animations sur des sites touristiques populaires tels que la vieille ville de Hôi An, les Montagnes de Marbre et le sanctuaire de My Son.

Pendant les vacances du Nouvel An 2026, la ville devrait enregistrer plus de 800 vols, soit environ 125.000 arrivées, une hausse de près de 14% par rapport à l’année précédente, contribuant ainsi à son objectif d’accueillir plus de 19 millions de visiteurs en 2026.

Croisières et sites patrimoniaux

Dans la province de Quang Ninh (Nord), plus de 3.000 passagers internationaux sont arrivés à bord du premier navire de croisière de l’année au port international de Ha Long, marquant l’ouverture de la saison des croisières 2026 et confortant la position de la province comme destination de croisière majeure dans la région.

Dans le Centre, la province de Quang Tri a organisé une cérémonie pour accueillir les premiers visiteurs du parc national de Phong Nha-Ke Bang, site du patrimoine naturel mondial, marquant le début d’une nouvelle année touristique.

Huê, Gia Lai (Centre) et Sa Pa (Nord) ont également lancé des activités touristiques de début d’année axées sur les expériences culturelles locales et des produits touristiques uniques.

Perspectives pour l’année 2026

L’organisation des cérémonies de bienvenue du Nouvel An dans tout le pays témoigne de la préparation et de la coordination du secteur du tourisme vietnamien, alors que la demande de voyages poursuit sa reprise et son expansion.

Ces premiers signes devraient dynamiser la croissance du tourisme en 2026 et contribuer au développement socio-économique aux niveaux local et national.

