Lang Son et Hôi An accueillent les premiers touristes internationaux de 2026

Dans la matinée du 1 er janvier, au poste-frontière international de Huu Nghi, le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Lang Son, en coordination avec les unités concernées, a organisé une cérémonie d’accueil de la première délégation de touristes internationaux entrant dans cette province du Nord.

Photo : VNA/CVN

Hoàng Xuân Thuân, directeur du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de la province de Lang Son, a affirmé que sa localité poursuivait ses efforts pour améliorer l’environnement touristique et rehausser la qualité des services. Parallèlement, Lang Son s’attache à développer des produits touristiques caractéristiques afin que chaque séjour des visiteurs laisse des impressions positives et des souvenirs mémorables.

Selon le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de la province de Lang Son, l’année 2025 a été marquée par de nombreuses réalisations importantes, confirmant le fort développement du tourisme local. Le nombre total de visiteurs à Lang Son est estimé à plus de 4,4 millions, dont plus de 300.000 touristes internationaux, pour des recettes touristiques d’environ 4.500 milliards de dongs.

En particulier, Lang Son considère le tourisme frontalier comme l’un des piliers majeurs de son développement touristique. La province a ainsi activement renforcé la coopération touristique avec la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), notamment à travers la mise en place réussie d’un programme touristique de deux jours et une nuit destiné aux voyageurs munis de laissez-passer.

Le même matin, au pont couvert japonais (Chùa Câu), dans le quartier de Hôi An, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la ville de Dà Nang, en coordination avec les autorités locales et les habitants de Hôi An, a organisé l’événement intitulé "Accueil du premier groupe de visiteurs de la vieille ville de Hoi An en 2026".

Le premier groupe accueilli en 2026 comprenait 29 touristes de nationalité philippine, organisé par la société Visit Indochina, classée parmi les dix meilleures entreprises de voyages internationales accueillant des visiteurs au Vietnam en 2025.

Pham Phu Ngoc, directeur du Centre de conservation du patrimoine culturel mondial de Hôi An, a indiqué qu’en 2026, conformément aux orientations du secteur touristique de la ville de Dà Nang et en tenant compte des tendances mondiales du tourisme, son Centre prévoyait de déployer une série de nouveaux produits culturels et touristiques. Ceux-ci visent à renforcer les "découvertes différentes et expériences inédites" et à développer un écosystème de tourisme créatif.

VNA/CVN