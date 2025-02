Journée d’honneur de la langue vietnamienne 2025 : préserver et diffuser la langue nationale

La Journée d’honneur de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l’étranger en 2025 est un événement majeur visant à promouvoir l’amour de la langue vietnamienne et à encourager son enseignement et son apprentissage parmi les Vietnamiens résidant hors du pays.

À travers de nombreuses activités significatives, la Journée d’honneur de la langue vietnamienne 2025 contribue à préserver et à valoriser l’identité culturelle nationale, tout en renforçant la position du vietnamien dans plusieurs domaines de l’éducation communautaire.

Cet événement ne se limite pas à sensibiliser la communauté vietnamienne à l’étranger à la beauté et à la valeur de la langue vietnamienne, mais encourage également les individus et les organisations qui s’engagent activement dans sa préservation et sa diffusion. Il vise à maintenir l’usage du vietnamien au sein des familles vietnamiennes vivant à l’étranger, à encourager son utilisation dans la vie quotidienne et à le faire rayonner auprès des étrangers.

Par ailleurs, cette célébration favorise la solidarité et la résilience de la communauté vietnamienne à l’étranger, renforçant ainsi sa contribution au développement du pays. Il s’agit également d’une étape importante vers la reconnaissance officielle de la communauté vietnamienne en tant que minorité ethnique dans les pays où elle est fortement représentée.

Encourager l'enseignement

L'un des principaux objectifs de cet événement est d’améliorer la qualité de l'enseignement et de l’apprentissage du vietnamien au sein de la diaspora vietnamienne. La Journée d’honneur de la langue vietnamienne 2025 vise à inciter les autorités locales et les institutions éducatives à intégrer le vietnamien dans les établissements scolaires des régions où résident de nombreux Vietnamiens. L’événement soutient également le développement de départements spécialisés en langue et culture vietnamiennes au sein des universités et instituts de recherche.

En outre, l’initiative cherche à faire reconnaître le vietnamien comme langue étrangère officielle aux côtés d’autres langues dans les pays où les conditions sont favorables. Pour garantir son développement durable à l’international, il est essentiel de mobiliser davantage de ressources, notamment en impliquant des experts, des enseignants, les jeunes générations et leurs proches au sein de la diaspora vietnamienne.

Une série d’événements marquants en 2025

En 2025, la Journée d’honneur de la langue vietnamienne sera ponctuée d’une série d’activités significatives organisées tout au long de l’année :

Cérémonie de lancement de la Journée d’honneur de la langue vietnamienne 2025, prévue en mars 2025.

Concours "À la recherche des Ambassadeurs de la langue vietnamienne à l'étranger", organisé de janvier à août 2025, visant à mettre en lumière les individus remarquables dans la promotion et la préservation de la langue vietnamienne.

Activités de reconnaissance, d’évaluation et d’analyse des initiatives valorisant la langue vietnamienne à l’étranger, menées de janvier à décembre 2025.

Mise en place de bibliothèques de livres en vietnamien dans certaines régions à l’étranger, facilitant ainsi l’accès aux ressources d’apprentissage.

Cérémonie de clôture de la Journée d’honneur de la langue vietnamienne, qui aura lieu en septembre 2025 à Hanoï, afin d’évaluer les résultats obtenus et d’établir les orientations futures.

Conformément au projet Journée d’honneur de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l’étranger pour la période 2023-2030, approuvé par le Premier ministre, les activités seront déployées sous différentes formes :

À travers divers canaux : les missions diplomatiques du Vietnam à l'étranger, en synergie avec les activités organisées dans le pays et intégrées aux actions du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger ; en coordination avec les activités des associations de Vietnamiens à l'étranger.

Utilisation des plateformes numériques et des réseaux sociaux, permettant aux Vietnamiens du monde entier d’accéder plus facilement aux informations et d’y participer.

Partenariats avec les établissements éducatifs et les associations vietnamiennes à l’étranger, pour promouvoir les programmes d’enseignement et d’apprentissage du vietnamien.

Mobilisation des autorités locales au Vietnam et organisation tournante des activités dans différentes provinces vietnamiennes afin de mettre en valeur la langue et la culture vietnamiennes auprès de la diaspora.

Au-delà de la préservation du vietnamien au sein de la diaspora, la Journée d’honneur de la langue vietnamienne vise également à faire connaître cette langue à travers le monde. Elle s’intègre ainsi aux initiatives de promotion des investissements, du commerce, du tourisme et de la diplomatie culturelle. L’événement encourage également les localités vietnamiennes à valoriser leurs œuvres culturelles et artistiques en vietnamien, afin de les présenter aux communautés vietnamiennes à l’étranger.

