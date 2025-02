Hô Chi Minh-Ville va supprimer les frais de scolarité à partir de 2025-2026

Hô Chi Minh-Ville a approuvé une résolution visant à fournir une aide aux frais de scolarité aux enfants de moins de cinq ans, aux lycéens publics et privés et aux apprenants de l’enseignement continu à partir de l’année scolaire 2025-2026.

La politique s’applique aux enfants de moins de cinq ans, aux lycéens et aux apprenants de l’enseignement continu des établissements publics et privés de la métropole du sud, à l’exclusion de ceux des écoles à capitaux étrangers. Le financement proviendra du budget de la ville selon la réglementation en vigueur.

Les niveaux d’aide correspondant aux frais de scolarité des écoles publiques seront de 200.000 dôngs (7,84 dollars) par mois (groupe 1) et de 120.000 dôngs par mois (groupe 2) pour la garderie ; 160.000 dôngs pour les enfants de maternelle de 3 à 4 ans (groupe 1) et 100.000 dôngs (groupe 2) ; et 120.000 dôngs pour le lycée et la formation continue (groupe 1) et 100.000 dôngs (groupe 2).

Le groupe 1 comprend les élèves de la ville de Thu Duc et des arrondissements 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Binh Thanh, Phu Nhuân, Go Vâp, Tân Binh, Tân Phu et Binh Tân. Le groupe 2 couvre les élèves des districts de Binh Chanh, Hoc Môn, Cu Chi, Nha Bè et Cân Gio.

Actuellement, les élèves du primaire et les enfants de maternelle de cinq ans sont exemptés des frais de scolarité, tandis que la ville soutient les élèves du secondaire.

Grâce à cette nouvelle politique, tous les élèves de la maternelle au lycée de Hô Chi Minh-Ville bénéficieront d’une éducation gratuite à partir de 2025-2026.

Cette politique s’appuie sur les mesures précédentes de soutien aux frais de scolarité, reflétant l’engagement de la ville en faveur de l’éducation et marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Elle garantit une éducation de qualité et des opportunités d’apprentissage égales pour tous les résidents.

