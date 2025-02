Truong Huy San sera jugé pour abus de droits et liberté

Le Tribunal populaire de Hanoi ouvrira le 27 février un procès de première instance contre Truong Huy San, résidant à Hô Chi Minh-Ville, accusé d’«atteintes aux intérêts de l’Etat ou aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des particuliers par abus de ses droits et liberté» en vertu de l’article 331 du Code pénal.

Dans cette affaire, un avocat s’est inscrit pour participer à la défense des droits et intérêts légitimes du prévenu lors du procès.

Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire suprême, entre 2015 et 2024, Truong Huy San, né en 1961, a recueilli des informations et des documents, rédigé et publié de nombreux articles sur sa page Facebook - Truong Huy San (Osin Huy Duc).

Treize de ces articles auraient porté atteinte aux intérêts de l’État et aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des particuliers.

Les publications ont suscité de nombreuses interactions, commentaires et partages, affectant négativement la sécurité publique et l’ordre social, nécessitant ainsi une action en justice conformément à la loi.

