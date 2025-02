Éducation

Google prêt à soutenir le Vietnam dans l’application de l’IA

Le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son, a eu le 21 février une réunion en ligne avec le directeur général de Google Vietnam, Marc Woo, pour discuter de la fourniture d'outils d'apprentissage et d'enseignement soutenus par l'IA dans l'éducation et la formation.

Marc Woo a déclaré que ces derniers temps, en particulier pendant la période du COVID-19, Google avait coopéré et mis en œuvre de nombreux projets et solutions liés aux technologies de l'information dans l'éducation et la formation. Google a également piloté l’amélioration du vietnamien pour les outils d’IA, accélérant ainsi les applications d’IA dans l’enseignement général et l’enseignement supérieur.

Solutions et outils

Google est prêt à fournir à tous les étudiants et enseignants au Vietnam un accès gratuit aux solutions Google Works, Google Space et Google Classroom. Ces outils basés sur l’IA permettront aux jeunes, notamment aux étudiants, d’être exposés à l’IA dès leur plus jeune âge.

Selon Marc Woo, le Vietnam est un pays où le nombre d'étudiants représente une grande proportion de la population nationale et Google a mis en œuvre cette mesure dans de nombreux pays présentant des caractéristiques similaires. Google souhaite que le ministère de l'Éducation et de la Formation apportera son soutien après avoir testé un certain nombre de modèles et de solutions, en les intégrant dans une plateforme et un système dans le but de les reproduire à l'échelle nationale.

De son côté, le vice-ministre Hoàng Minh Son a souligné que le développement et l'application des technologies de l'information ont toujours intéressé le Vietnam, notamment dans l'éducation. Le vice-ministre a approuvé les idées de Google visant à atteindre l'objectif ultime consistant à encourager les étudiants à étudier par eux-mêmes et les enseignants à enseigner.

Selon Hoàng Minh Son, Google doit construire un système commun et cohérent de haut en bas. Le ministère participera en tant que coordinateur et pourra examiner et évaluer le processus de mise en œuvre. Ce système intégrera des outils liés à des documents, programmes, manuels et diverses plateformes de données vietnamiens pour développer le vietnamien sur l'IA, contribuant ainsi à soutenir les étudiants et les enseignants vietnamiens.

Le vice-ministre espère également que sur ces plateformes, des communautés pourront se former afin que les enseignants et les étudiants puissent se connecter, échanger des expériences et apprendre les uns des autres. Grâce à cela, le système enregistrera les commentaires pour améliorer et perfectionner l’application de la plateforme.

Lors de la réunion, les représentants des deux parties ont discuté du contenu de la construction de la plateforme, du déploiement du système, des responsabilités des parties participantes, de l'expérience de mise en œuvre dans les pays du monde entier, etc.

