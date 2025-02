Forum mondial de l'innovation du Vietnam 2025 organisé à Singapour

Co-organisé par l'Association mondiale des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global), basée en France, et le Comité de liaison de la communauté vietnamienne de Singapour (VNAS), l'événement réunit une centaine d'experts et d'entrepreneurs vietnamiens ou d’origine vietnamienne pour faire progresser le développement technologique du pays.

Photo : VNA/CVN

Lors de l'ouverture du forum, le professeur Nguyên Duc Khuong, directeur délégué de l'EMLV (École de Management Léonard de Vinci, en France) et président d'AVSE Global, a précisé que les discussions se concentraient sur trois enjeux stratégiques et urgents pour le Vietnam : les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA) et la technologie financière.

Selon Nguyên Duc Khuong, également coprésident du VGIC 2025, le forum est un événement majeur, aidant à trouver des solutions pour réaliser des percées dans les secteurs technologiques émergents au Vietnam.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné l’importance particulière du VGIC 2025 dans le contexte où les relations bilatérales entre le Vietnam et Singapour sont prêtes à atteindre de nouveaux sommets. Il a ajouté que l'innovation serait la base du développement socio-économique du Vietnam dans la nouvelle ère. Selon lui, les quelque 6 millions de Vietnamiens à l'étranger constituent une ressource énorme pour le développement national.

L'un des principaux intervenants du VGIC 2025, Pham Duy Hiêu, directeur général de la Banque An Binh, a exprimé l'espoir que le forum ouvrirait des relations de coopération multidimensionnelles entre les partenaires, les groupes de start-up, et aiderait à rechercher ensemble des solutions innovantes à certains problèmes urgents du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En plus des discussions approfondies, le VGIC 2025 offre une plateforme permettant aux individus et aux organisations de recevoir des conseils directs d'experts en innovation.

L'événement VGIC 2025 se poursuit jusqu’au 22 février avec plusieurs activités parallèles à l'Université de gestion de Singapour (Singapore Management University). De plus, il honorera les personnes ayant apporté d'importantes contributions aux domaines de l'innovation et de la technologie, tant au Vietnam qu'à l'échelle mondiale.

AVSE Global, Association mondiale des scientifiques et experts vietnamiens, créée en 2011 et basée à Paris, est pionnière en matière de conseil stratégique, de formation de cadres supérieurs et d'organisation de forums professionnels. AVSE Global compte des membres dans plus de 20 pays et un réseau de plus de 10.000 experts dans le monde.

VNA/CVN