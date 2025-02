La langue et la culture vietnamiennes au menu d’un programme à Osaka

Le programme a proposé une série de performances captivantes, notamment des lectures de poésie vietnamienne, des chants traditionnels et une adaptation théâtrale du conte populaire Tâm Cam, interprétées par des étudiants du Département de langue vietnamienne de l’Université d’Osaka.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le chef du comité d’organisation de l’événement, Shimizu Masaaki, a souligné que l’événement était une initiative spéciale visant à honorer et à préserver l’identité culturelle vietnamienne, à promouvoir le patriotisme et à encourager les étudiants vietnamiens et japonais à se connecter et à apprendre les uns des autres, et à apprécier leurs cultures respectives.

Le professeur Shimizu Masaaki qui est chef du Département de langue vietnamienne de la Faculté des langues étrangères de l’Université d’Osaka, a souligné que le soutien mutuel et les échanges culturels sont essentiels pour renforcer les liens entre les étudiants des deux nations.

Le consul général du Vietnam à Osaka, Ngô Trinh Ha, a souligné l’importance de promouvoir la culture, l’histoire et la langue vietnamiennes à l’échelle internationale.

Il a félicité le Centre d’études vietnamiennes pour ses efforts visant à présenter le riche patrimoine et les traditions du Vietnam aux étudiants japonais et aux amis internationaux.

Le diplomate a également réitéré son engagement à soutenir les activités d’exploration de la culture vietnamienne menées par le Centre et les étudiants universitaires au Japon qui souhaitent découvrir la culture vietnamienne.

Il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordent toujours une attention particulière aux Vietnamiens d’outre-mer, les considérant comme une partie inséparable de la nation.

Le consul général a noté que le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger organise régulièrement des camps d’été et des programmes du Printemps au pays natal pour cultiver un profond amour pour le Vietnam parmi les Vietnamiens de deuxième et troisième générations nés à l’étranger.

Le Thuong, directeur du centre, a partagé qu’il s’efforce toujours de promouvoir le Vietnam à travers diverses activités, y compris l’organisation de l’examen de maîtrise de la langue vietnamienne.

Elle a ajouté que la publication prochaine du livre illustré «Une brève histoire de la langue vietnamienne» en japonais marquera une étape importante dans l’enseignement de la langue, de l’histoire et de la culture vietnamiennes aux Vietnamiens d’outre-mer, aux étudiants japonais et aux amis du Vietnam.

VNA/CVN