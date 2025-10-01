Joseph Kabila, l'ex-président congolais devenu paria

Ex-président, il est désormais sous le coup d'une condamnation à mort : Joseph Kabila, qui a dirigé la République démocratique du Congo (RDC) de 2001 à 2019, est désormais considéré comme un paria dans le pays qu'il a quitté en 2023 mais où il est récemment réapparu, venant inquiéter Kinshasa.

Fils de Laurent-Désiré Kabila, Joseph Kabila, 54 ans, avait hérité du pouvoir en RDC par une succession de type monarchique après l'assassinat de son père en janvier 2001.

"Avec sa voix timide et sa jeunesse (il n'avait alors que 29 ans), il donnait l'impression au début d'être un personnage falot", écrit l'historien belge David Van Reybrouck dans un ouvrage de référence sur le Congo.

En 2019, au terme de deux mandats, Joseph Kabila quitte le pouvoir en laissant la place à l'actuel président Félix Tshisekedi et avec le statut de sénateur à vie ainsi qu'une immunité parlementaire. En 2023, il quitte le pays et reste discret sur ses déplacements, apparaissant notamment en Afrique du Sud ou en Namibie.

Après s'être tenu à l'écart pendant plusieurs années, il réapparait fin mai à Goma, ville sous contrôle du groupe armé antigouvernemental M23 depuis fin janvier. Même silhouette carrée, son habituelle barbe en moins. Quelques jours auparavant, l'ex-président, qui jouit encore d'un important réseau d'influence, avait déclaré dans une rare allocution en ligne que "la dictature doit prendre fin" en RDC et qu'il est prêt à "jouer sa partition".

Ce bref retour au pays a inquiété Kinshasa dans un contexte d'instabilité liée à l'intensification du conflit dans l'Est du pays. Sur injonction du gouvernement, l'immunité de Joseph Kabila est levée et un procès par contumace pour trahison s'est soldé mardi 30 septembre par une condamnation à la peine capitale pour trahison.

Né le 4 juin 1971 dans le maquis de Laurent-Désiré Kabila au Sud-Kivu, le jeune Joseph connaît l'exil à 5 ans. Il passe presque toute sa jeunesse en Tanzanie avant de rejoindre son père en septembre 1996.

