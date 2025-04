RDC : au moins 75 morts et plus de 11.000 sinistrés après les inondations à Kinshasa

Au moins 75 personnes ont été tuées et plus de 11.000 autres sinistrées à la suite des récentes fortes pluies accompagnées d'inondations sévères, qui ont frappé la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé mardi 15 avril le gouvernement congolais.

>> La Bolivie déclare l'état d'urgence après des inondations ayant causé plus de 50 morts

>> RDC : au moins 33 morts suite aux pluies diluviennes à Kinshasa

Face à l'ampleur des dégâts, le président congolais Félix Tshisekedi a convoqué une réunion de crise, réunissant membres du gouvernement, autorités de la ville-province de Kinshasa et responsables des services humanitaires. Le gouvernement a activé une cellule d'urgence pour organiser la réponse humanitaire. Dans les jours qui viennent, la cellule va annoncer formellement des mesures prises, notamment celles concernant la démolition de toutes les infrastructures érigées dans les zones non ædificandi (non constructibles selon la loi), selon le ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya, également porte-parole du gouvernement. Les prévisions météorologiques annoncent la poursuite de fortes précipitations à Kinshasa dans les jours à venir, faisant craindre de nouveaux dégâts dans cette mégapole de 17 millions d'habitants, déjà vulnérable en raison de son expansion urbaine rapide et non réglementée. La saison des pluies en RDC s'étend généralement de novembre à mai.

Xinhua/VNA/CVN