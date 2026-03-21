Hà Tinh : à 18 ans, la fierté du premier vote des lycéens

Pour les élèves de terminale qui viennent d’atteindre la majorité, exercer pour la première fois leurs droits civiques n’est pas seulement un honneur personnel, mais aussi une responsabilité envers le développement du pays.

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Photo : VNA/CVN

Lors des préparatifs des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031, dans la province de Hà Tinh (Centre), le travail de sensibilisation et de communication est largement déployé au sein des lycées.

Lê Công Minh, élève de la classe 12A1 du lycée Câm Binh (commune de Câm Binh), est un électeur particulier : son 18e anniversaire (le 13 mars 2008) n’est qu’à deux jours de la date des élections (15 mars).

"Le bulletin de vote que je déposerai prochainement revêt pour moi une signification très particulière et presque sacrée. C’est une étape qui marque ma maturité sur le plan juridique et ma prise de conscience politique”, a-t-il partagé. “Je suis déterminé à étudier attentivement le parcours et le programme des candidats afin de choisir ceux qui sont réellement compétents et dignes de représenter la voix du peuple", a souligné le lycéen.

Hô Thi Huyên Trân, élève de la classe 12A7, était au départ encore peu familière du processus électoral. Grâce à la coordination étroite entre l’école, la famille et les autorités locales dans le travail de sensibilisation pour les législatives 2026, la jeune fille a désormais compris les différentes étapes du vote.

"En plus d’écouter les explications de nos enseignants, une fois rentrée chez moi, je discute souvent avec mes parents et mes frères et sœurs du rôle des organes élus. Je cherche également des informations sur les journaux et Internet afin de savoir comment marquer correctement mon bulletin de vote conformément aux règles et éviter toute erreur", a partagé Huyên Trân.

En cette année scolaire 2025-2026, le lycée Câm Binh compte 1.486 élèves, dont plus de 800 remplissent les conditions pour participer aux élections. Il s’agit principalement d’élèves de terminale ainsi que de certains élèves de première ayant déjà atteint l’âge de 18 ans.

Selon la direction de l’établissement, la plupart des élèves sont actifs dans la recherche des informations et manifestent un réel intérêt pour cet événement politique important du pays.

"Notre lycée considère la sensibilisation aux élections comme un contenu essentiel de l’éducation civique. L’organisation réussie des élections n’est pas seulement une mission politique, mais aussi une occasion d’éduquer les élèves à la citoyenneté, en particulier ceux qui participent pour la première fois au vote", a souligné Phan Thanh Ngoc, vice-proviseur de l’établissement. "Le lycée encourage chaque enseignant et chaque élève à devenir un relais d’information, contribuant ainsi à diffuser des informations exactes sur les élections auprès de leurs familles et de la communauté", a-t-il poursuivi.

Photo : VNA/CVN

Afin d’aider les élèves à comprendre correctement la valeur du bulletin de vote, l’établissement a lancé très tôt des activités de sensibilisation sous diverses formes flexibles. Le contenu relatif aux élections est intégré dans les activités collectives scolaires. En plus des activités en présentiel, l’établissement utilise également son site web, sa fanpage et des groupes sur les réseaux sociaux pour mettre à jour les informations officielles. Par ailleurs, des affiches et des slogans sont installés à plusieurs endroits du campus afin de créer une atmosphère tournée vers cette grande fête de tout le peuple.

Au lycée Lê Quy Dôn (quartier de Hà Huy Tâp), de nombreux élèves de terminale ont également attendu avec impatience le moment de tenir leur carte d’électeur. Pour eux, pouvoir participer directement à la vie politique du pays constitue une expérience concrète et significative, qui leur permet de transformer les connaissances acquises dans la matière d’éducation civique en actions concrètes.

"Les classes de terminale du lycée comptent plus de 400 élèves, dont 107 ont atteint l’âge de 18 ans et remplissent les conditions pour participer aux élections. Comme la date du scrutin a lieu alors que les élèves suivent encore le calendrier de l’année scolaire, l’établissement n’organise pas d’activité collective le jour du vote. Toutefois, le lycée a mené très tôt des actions de sensibilisation afin que les élèves comprennent clairement le processus électoral et la signification du vote", a informé la vice-proviseure Nguyên Thi Thu Hoa.

Pour saluer les élections législatives et locales, les lycées dans l’ensemble de Hà Tinh ont intégré le contenu relatif à cet événement dans les activités parascolaires, les heures de vie de classe et les concours de connaissance du droit.

L’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh des établissements scolaires joue aussi un rôle actif dans la sensibilisation et l’orientation des jeunes membres. À travers des séances thématiques et des forums de discussion, les élèves peuvent approfondir leur compréhension du droit de vote ainsi que des responsabilités civiques envers la société.

Vân Anh/CVN