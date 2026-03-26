95 ans de la jeunesse communiste, du champ de bataille à l’ère numérique

Au terme de 95 années de construction, de développement et de maturation, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh n’a cessé de se renforcer, s’imposant comme une réserve stratégique du Parti, une force d’avant-garde de la révolution et une véritable école socialiste pour la jeunesse vietnamienne.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

À chaque étape de la révolution, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh s’est illustrée comme la composante la plus dynamique de la société, tant par sa vigueur physique que par sa capacité intellectuelle et son esprit de dévouement, contribuant de manière décisive à l’édification et à la défense de la nation.

Le Président Hô Chi Minh a constamment souligné le rôle déterminant des jeunes générations dans la lutte pour l’indépendance, ainsi que dans la construction et la protection de la patrie.

"La jeunesse est l’avenir du pays", affirmait-il, ajoutant que "la prospérité ou le déclin de la nation dépend en grande partie des jeunes".

Dès la création du Parti communiste du Vietnam, la nécessité d’une organisation dédiée à la jeunesse s’est imposée.

En octobre 1930, le premier Comité central du Parti posa les bases théoriques du mouvement de jeunesse communiste, répondant aux exigences d’un patriotisme en pleine expansion.

En mars 1931, la création de l’Union de la jeunesse communiste d’Indochine - aujourd’hui Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh - marqua une étape structurante, en adéquation avec les dynamiques de la révolution vietnamienne et la vision stratégique de Nguyên Ai Quôc.

Dès ses débuts, l’organisation joua un rôle moteur dans le mouvement révolutionnaire de 1930-1931, dont le point culminant fut les Xô Viêt Nghê Tinh.

Cette période vit émerger des figures emblématiques comme Ly Tu Trong, symbole d’un engagement absolu au service de la révolution.

Une jeunesse au cœur des combats nationaux

Mobilisée contre "la faim, l’ignorance et l’agression étrangère", la jeunesse participa activement à la Révolution d’août 1945, ouvrant l’ère de l’indépendance et donnant naissance à la République démocratique du Vietnam.

Lors de la résistance contre la colonisation française, puis durant les guerres suivantes, les jeunes se distinguèrent par leur courage. Des figures telles que Vo Thi Sau, La Van Câu ou Phan Dinh Giot incarnent cette génération prête à se sacrifier pour la Patrie.

Photo d'archives : VNA/CVN

Leur engagement fut déterminant jusqu’à la victoire de la bataille de Diên Biên Phu, puis lors de la réunification nationale après la campagne d'Hô Chi Minh en 1975.

Après la réunification, l’organisation prit son nom actuel et poursuivit sa mission d’éducation politique et morale, tout en offrant un cadre structurant à la jeunesse pour se former et s’engager.

Les contributions des jeunes se traduisent aujourd’hui à travers de nombreux programmes nationaux : développement rural, modernisation urbaine, initiatives en faveur des zones insulaires, ou encore soutien aux communautés défavorisées.

Photo : Tuong Vi/VNA/CVN

Les campagnes de volontariat, notamment les programmes estivaux déployés depuis plus de vingt ans, mobilisent des millions de jeunes dans des actions concrètes : enseignement dans les zones reculées, construction d’infrastructures, soins médicaux ou appui au développement économique local.

À l’ère du numérique, la jeunesse vietnamienne s’impose comme un acteur clé de la transformation digitale et de l’innovation. Dans le cadre des politiques nationales, notamment la Résolution n°57 du Bureau politique, elle participe activement à la diffusion des technologies numériques.

Les "groupes communautaires de transformation numérique" illustrent cette dynamique : implantés à l’échelle locale, ils accompagnent citoyens et petites entreprises dans l’accès aux outils et services numériques, contribuant à l’émergence d’une citoyenneté digitale et au développement de l’économie numérique.

Parallèlement, les jeunes jouent un rôle croissant dans l’écosystème des start-up technologiques, développant des solutions innovantes dans des secteurs variés tels que l’éducation, l’agriculture ou le commerce électronique.

Les organisations de jeunesse elles-mêmes modernisent leurs méthodes, en numérisant leurs activités et en renforçant leur présence sur les plateformes numériques, afin de mieux mobiliser et connecter les jeunes générations.

Photo : Nhut An/VNA/CVN

Fidèle à un héritage de 95 ans, la jeunesse vietnamienne entend poursuivre son engagement sous la bannière du Parti, dans un contexte marqué par de nouvelles opportunités de développement.

Comme l’a souligné le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, bâtir une jeunesse forte, instruite et moderne constitue le socle du développement futur du Vietnam. Porteuse d’ambitions renouvelées, elle demeure appelée à jouer un rôle de premier plan pour faire du pays une nation développée, à la hauteur de ses aspirations et de son potentiel.

Câm Sa/CVN