Le Vietnam et sa mission de redéfinir la “carte” mondiale du café

D’un pays longtemps considéré comme un simple “ grenier de matières premières ” pour le monde, le Vietnam s’affirme aujourd’hui avec force comme un acteur capable de piloter et de redéfinir la chaîne de valeur mondiale du café, à travers des initiatives à portée stratégique.

>> Yasushi Ogura, un Japonais bien tranquille au village de Lô Lô Chai

>> À Hanoï, naissance d’une alliance mondiale pour l’avenir de la filière café

Photo : VNA/CVN

Ne se contentant plus de son rôle traditionnel de fournisseur de matières brutes, le Vietnam opère une transformation historique : devenir un moteur proactif d’initiatives internationales, repositionner la chaîne de valeur et ouvrir la voie à un avenir durable pour l’industrie caféière mondiale.

Du “géant” de la production à un centre d’initiatives

Photo : VNA/CVN

Pendant des décennies, le Vietnam était connu comme le deuxième exportateur mondial de café et le “roi” du Robusta. Cependant, le lancement de l’Alliance mondiale du café (Global Coffee Alliance - GCA) à Hanoï le 26 mars dernier a envoyé un signal encore plus fort : le Vietnam entre désormais dans une posture de leadership.

Cette initiative montre que le pays est prêt à mobiliser son positionnement pour répondre aux défis communs du secteur. Lê Hoàng Diêp Thao, fondatrice et directrice générale de TNI King Coffee, affirme que la mission de cette alliance ne se limite pas à connecter les acteurs, mais consiste bien à créer.

Photo : VNA/CVN

“L’industrie mondiale du café se trouve à un tournant décisif, presque existentiel. Dans ce contexte, le Vietnam est fier d’être un pont dynamique entre l’Orient et l’Occident. Nous apportons des expériences concrètes et éprouvées : du développement pionnier de l’économie numérique, avec une croissance impressionnante de 16 % par an, à une véritable révolution dans la production mondiale de café”, a-t-elle souligné.

Le rôle moteur du Vietnam est soutenu par des chiffres records et une capacité d’exécution remarquable. Pour la campagne 2024-2025, les exportations de café ont atteint un niveau historique de 8,4 milliards de dollars, soit une hausse spectaculaire de 45% par rapport à l’année précédente. Au-delà d’un succès commercial, cela démontre une maîtrise accrue de la chaîne d’approvisionnement, même en période de fortes turbulences du marché.

Ce leadership se reflète également dans la manière dont des entreprises vietnamiennes comme King Coffee redéfinissent les standards du produit. Grâce à des grains de Robusta et d’Arabica de haute qualité issus des Hauts plateaux du Centre, le Vietnam exporte désormais des produits transformés conformes aux normes halal vers des marchés exigeants tels que les Émirats arabes unis, l’Iran ou la Malaisie. Parallèlement, des coentreprises stratégiques au Laos et au Timor-Leste, ainsi que des modèles de franchise au Royaume-Uni, aux États-Unis et en République de Corée, illustrent la diffusion du savoir-faire et des modèles économiques vietnamiens à l’échelle mondiale.

Photo : VNA/CVN

Mme Diêp Thao fixe un objectif à l’horizon 2040 : “Nous aspirons à voir le Vietnam et les autres pays producteurs dépasser le rôle de simples fournisseurs de matières premières pour maîtriser la transformation en profondeur et affirmer durablement leur marque nationale sur la scène mondiale”.

Le regard des diplomates internationaux renforce encore cette position centrale. M. Saadi Salama, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État de Palestine au Vietnam, estime : “Le Vietnam n’est plus seulement l’un des principaux producteurs, mais aussi un marché de consommation dynamique. Avec sa position unique couvrant toute la chaîne de valeur, de la production à la consommation, il constitue un exemple emblématique de la manière dont le café peut stimuler le développement économique et renforcer les connexions internationales”.

Photos : VNA/CVN

Une ambition partagée pour valoriser le café

La signature de la Déclaration de l’Alliance mondiale du café 2026 marque une étape symbolique, ouvrant la voie à un effort collectif pour construire un écosystème caféier mondial plus intégré, où commerce équitable, innovation et protection de l’environnement avancent de concert.

Évoquant la feuille de route de cette alliance, Trân Chi Dung, secrétaire général de l’Association des entreprises de logistique du Vietnam (VLA), souligne que les liens entre le Vietnam et ses partenaires doivent dépasser les simples échanges commerciaux pour s’inscrire dans une logique de “diplomatie des chaînes d’approvisionnement”.

Ce concept élargi englobe le partage d’expertise, la compréhension des réalités locales, l’échange de solutions et la diffusion culturelle entre les nations. “La question clé est de savoir comment faire circuler plus rapidement et efficacement les informations sur les coûts, les ressources humaines et les produits à l’échelle mondiale. Nous sommes prêts à accompagner la mise en place et le fonctionnement efficace d’un réseau mondial d’approvisionnement en café”, a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

La diversité du paysage caféier mondial se reflète également dans les trajectoires des pays membres de l’alliance. Malgré des réalités différentes, tous partagent une même ambition : accroître la valeur du café.

Alors que le Timor-Leste mise sur le développement du café biologique pour conquérir des marchés exigeants, le Laos cherche à résoudre ses problèmes de productivité. De son côté, l’Angola, producteur historique d’Arabica et de Robusta, s’efforce de reconstruire son industrie sur des bases durables et équitables.

Photos : VNA/CVN

Face à ces défis, le Dr. Pham S, ancien vice-président du Comité populaire de la province de Lâm Dông, propose une lecture optimiste, fondée sur l’évolution des tendances de consommation mondiales. Selon lui, la demande croissante pour des produits respectueux de l’environnement fait de la rareté actuelle des surfaces cultivées en bio une opportunité stratégique pour les pays capables d’anticiper.

Pour les nations confrontées à des limites en matière de productivité et de techniques agricoles, il estime que le potentiel de développement reste considérable, à condition d’investir rapidement dans l’amélioration variétale et les innovations techniques. Plus encore, la coopération régionale dans le transfert de technologies et la planification des zones de culture constituera la clé pour surmonter durablement ces obstacles.

Mai Quynh/CVN