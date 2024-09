Japon : Takaichi et Ishiba s'affrontent au second tour pour la présidence du PLD

La ministre de la Sécurité économique, Sanae Takaichi, et l'ancien ministre de la Défense, Shigeru Ishiba, s'affronteront lors d'un second tour de scrutin pour la direction du Parti libéral-démocrate (PLD), parti au pouvoir au Japon vendredi 27 septembre, après qu'aucun des neuf candidats n'a obtenu la majorité au premier tour de scrutin.

Le vainqueur du scrutin organisé par le parti, qui est presque certain de devenir le prochain Premier ministre du pays en raison de la majorité du parti au parlement, succédera au président sortant Fumio Kishida, qui ne se représente pas en raison des critiques croissantes suscitées par le scandale des caisses noires du parti.

Les législateurs du PLD ont commencé à voter vendredi 27 septembre pour un nouveau chef du parti, avec un nombre record de neuf candidats en lice.

Les deux chambres du Parlement étant contrôlées par le PLD et son partenaire de coalition, le parti Komeito, il est quasiment certain que le vainqueur de la course de vendredi sera élu Premier ministre lors de la session extraordinaire de la Diète prévue le 1er octobre.

L'ancien ministre de la Défense, Shigeru Ishiba, 67 ans, Shinjiro Koizumi, 43 ans, ancien ministre de l'Environnement et fils de l'ancien Premier ministre Junichiro Koizumi, et l'espoir féminin Sanae Takaichi, ministre de la Sécurité économique, 63 ans, sont considérés comme les favoris dans la course.

Les autres candidats sont l'ancien ministre de la Sécurité économique Takayuki Kobayashi, 49 ans, le ministre du Numérique Taro Kono, 61 ans, la ministre des Affaires étrangères Yoko Kamikawa, 71 ans, le secrétaire général du gouvernement Yoshimasa Hayashi, 63 ans, le secrétaire général du PLD Toshimitsu Motegi, 68 ans, et l'ancien secrétaire général du gouvernement Katsunobu Kato, 68 ans.

Le vainqueur doit obtenir plus de la moitié des voix

À la suite de la décision prise le mois dernier par l'actuel Premier ministre Fumio Kishida de ne pas se représenter à la présidence du PLD, l'élection est devenue la course la plus serrée de l'histoire du parti et l'une des plus imprévisibles.

Les législateurs du PLD ont commencé à voter à 13h00 heure locale (04h0 GMT), les neuf candidats étant en compétition pour un total de 736 votes, dont 368 ont été exprimés par les législateurs du PLD et 368 par les membres de base du parti.

Le vainqueur doit obtenir plus de la moitié des voix pour être élu à la tête du parti. Si aucun candidat n'obtient la majorité au premier tour, un second tour sera organisé entre les deux premiers candidats le même jour, les 368 législateurs votant une seconde fois et les 47 sections préfectorales disposant d'une voix chacune.

Comme les trois principaux candidats sont susceptibles d'être au coude à coude lors de l'élection, aucun vainqueur clair ne devrait émerger au premier tour et la course devrait se diriger vers un second tour, selon l'analyse de Kyodo news.

La personne qui sera élue à la tête du parti vendredi 27 septembre aura pour mission de restaurer la confiance du public dans la politique suite au scandale des fonds politiques du parti impliquant des revenus non déclarés et le détournement de fonds politiques, qui a conduit à l'inculpation de plusieurs législateurs et a entamé le soutien du public pour le gouvernement actuel.

Bien que le mandat actuel de la chambre basse dure jusqu'en octobre 2025, la plupart des candidats affirment qu'ils convoqueront des élections anticipées peu de temps après leur entrée en fonction.

