Japon : le PLD fixe l'élection de sa présidence au 27 septembre

Photo : Kyodo/VNA/CVN

L'élection, la première depuis que Kishida a été élu à la tête du parti en 2021, devrait voir une douzaine de parlementaires se disputer sa succession. Son vainqueur sera nommé Premier ministre, la coalition au pouvoir contrôlant les deux chambres du parlement, a rapporté Kyodo News.

Kishida, dont le mandat de trois ans en tant que président du PLD expire à la fin septembre, a fait une annonce surprise la semaine dernière en déclarant qu'il se retirerait sans chercher à se faire réélire, ce qui a poussé de nombreuses figures du PLD à envisager de se présenter, selon Kyodo News.

L'ancien ministre de la Sécurité économique, Takayuki Kobayashi, 49 ans, est devenu lundi 19 août le premier à se porter candidat à la présidence du PLD.

Le PLD a décidé de lancer le 12 septembre une période de campagne de 15 jours avant l'élection, soit quelques jours de plus que les 12 jours habituels, apparemment dans le but d'améliorer la transparence et de restaurer la confiance du public dans le parti après un scandale de fonds occultes, a rapporté Kyodo News.

Xinhua/VNA/CVN