Jalon important dans les relations entre le Vietnam et le Qatar

Photo : VNA/CVN

Bùi Thanh Son a mis en avant l'importance de cette première visite d'un chef de gouvernement vietnamien au Qatar depuis 15 ans, reflétant la volonté et la détermination des dirigeants et des peuples des deux pays de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, d'ouvrir une période de coopération plus forte, plus complète et fondée sur la confiance mutuelle, avec de nombreuses opportunités. Comme l’a déclaré l’Émir du Qatar, "il n'y a pas de limites dans les relations entre le Vietnam et le Qatar".

Cette visite a également permis d'élever les relations bilatérales à un niveau supérieur. Le consensus atteint entre le Vietnam et le Qatar pour porter leur partenariat à une nouvelle hauteur dans un avenir proche a généré une dynamique positive pour le développement global de l'amitié et de la coopération multiforme. Cela a ouvert la voie à une collaboration accrue dans des cadres multilatéraux plus larges, notamment les Nations unies, le Conseil de coopération du Golfe (CCG), la Ligue arabe et l'ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).

En outre, cette visite a montré que les deux pays peuvent tirer pleinement parti de leurs atouts et de leurs nouvelles perspectives et élaborer une vision stratégique à long terme pour une coopération et un développement mutuels.

La visite officielle du Premier ministre vietnamien au Qatar a été couronnée de succès, avec des résultats substantiels qui contribueront à consolider et renforcer l'amitié et la coopération entre les deux nations.

Bùi Thanh Son a notamment souligné l'adoption de plusieurs documents importants, notamment un communiqué conjoint et six accords de coopération couvrant divers domaines tels que la diplomatie, la justice, le commerce, l'investissement, les transports, les sports et le commerce. Ces accords constitueront une base pour l'intensification de la coopération bilatérale dans ces secteurs.

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, la visite a également contribué à approfondir la confiance politique et à renforcer les relations personnelles entre les hauts dirigeants.

Parallèlement, la visite a abouti à des résultats concrets dans l'économie, le commerce et l'investissement. Les deux parties se sont engagées à accroître le volume des échanges commerciaux bilatéraux à court terme, à envisager la création d'un groupe de travail conjoint sur le commerce et l'établissement d'un centre d'exposition de produits vietnamiens au Qatar, à promouvoir la coopération dans le secteur financier.

Par ailleurs, la visite a donné un nouvel élan et ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines, notamment les secteurs émergents et potentiels. Outre le renforcement de la coopération dans des domaines traditionnels tels que la sécurité, l'éducation, le tourisme et les échanges interpersonnels, les deux pays ont identifié des axes de coopération future, notamment les énergies propres, la transition verte, la transformation numérique et le développement de l'industrie halal au Vietnam.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères a souligné le vaste potentiel inexploité de la coopération bilatérale, au bénéfice de la prospérité des deux peuples et de la paix, de la stabilité et du développement dans chaque région. La clé du succès réside dans l'adoption d'une nouvelle perspective, d'une vision stratégique à long terme, et dans la détermination des dirigeants et des peuples des deux pays à entrer dans cette nouvelle étape des relations bilatérales.

Selon lui, le Vietnam et le Qatar peuvent concentrer leurs efforts sur l'approfondissement de la coopération dans plusieurs domaines clés, tels que les énergies fossiles et les énergies renouvelables, le commerce et l'investissement, l'industrie halal, l'éducation et la recherche, la culture et le tourisme.

Bùi Thanh Son s'est dit convaincu que, suite au succès de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, la coopération entre le Vietnam et le Qatar continuera de progresser de manière globale. Les deux pays s'engagent à construire un partenariat durable, apportant des avantages concrets à leurs peuples, tout en contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans les deux régions et à l'échelle mondiale.

VNA/CVN