Un nouvel espace de développement des relations entre le Vietnam et trois pays du Moyen-Orient

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de terminer son voyage d’affaires dans trois pays du Moyen-Orient que sont les Émirats arabes unis (EAU), l'Arabie saoudite et le Qatar, du 27 octobre au 1er novembre. Son voyage d’affaires constitue une étape importante, démontrant les relations bien développées entre le Vietnam et ces trois pays et revêt des significations particulières.

C’est ce qu’a estimé le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors d’une interview accordée à la presse sur l’importance de ces visites ainsi que sur les orientations pour la mise en œuvre des résultats obtenus. Premièrement, les visites affirment la nouvelle pensée, la nouvelle vision stratégique et la haute détermination des dirigeants vietnamiens à faire entrer les relations entre le Vietnam et les trois pays clés de la région du Golfe dans une nouvelle phase.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, les visites ont élevé le niveau des relations entre le Vietnam et les trois pays en particulier et la région du Moyen-Orient-Afrique du Nord en général.

Troisièmement, les visites ont démontré une fois de plus une réflexion innovante, une vision stratégique, un engagement fort et des actions drastiques pour promouvoir une coopération multiforme avec le Moyen-Orient. Elles ont ouvert davantage de marchés aux produits vietnamiens, tout en attirant des capitaux d'investissement de haute qualité de la part des principaux fonds d'investissement et sociétés mondiaux, en élargissant la coopération dans divers domaines prioritaires du Vietnam tels que l'intelligence artificielle, le big data, le cloud computing et l'énergie propre, la transformation verte, transformation numérique, l’innovation et développement de l'industrie Halal...

A propos des principaux résultats du voyage d’affaires du Premier ministre, Bui Thanh Son a précisé que Pham Minh Chinh avait mené près de 60 activités ; s'est exprimé lors de la 8e conférence "Future Investment Initiative" (FII8) en Arabie Saoudite ; a prononcé un discours politique à l'Académie diplomatique des EAU ; s'est exprimé lors du Forum d'affaires Vietnam-EAU ; a participé à la cérémonie d'ouverture du showroom de Vinfast aux EAU…

Bui Thanh Son a cité les résultats essentiels. Premièrement, de nombreux documents importants ont été approuvés, notamment la Déclaration commune sur l’élévation des relations Vietnam-EAU au niveau d’un partenariat global, le Communiqué conjoint entre le Vietnam et le Qatar, 33 documents de coopération dans le commerce, l'investissement, la finance, l’énergie, l’innovation, l’éducation et la formation, les sports…

Deuxièmement, les visites ont approfondi la confiance politique et consolidé les bonnes relations entre les dirigeants vietnamiens et ceux des trois pays, affirmant la détermination à amener les relations bilatérales vers un développement réel, efficace et à long terme.

Troisièmement, les visites ont obtenu de nombreux résultats et percées substantielles dans les domaines de la coopération économique, commerciales et de l'investissement. L'Accord de partenariat économique global (CEPA) avec les EAU est le 17e accord de libre-échange signé par le Vietnam, fixant un chiffre d'affaires bilatéral de 20 milliards de dollars dans un avenir proche... Avec l'Arabie saoudite, les deux parties ont convenu sur un objectif de chiffre d'affaires commercial de 10 milliards de dollars. Avec le Qatar, les deux parties ont convenu de déployer des efforts pour accroître le chiffre d'affaires du commerce bilatéral dans les temps à venir.

Nouvel élan

Quatrièmement, les visites ont créé un nouvel élan, ouvrant de nombreuses opportunités de coopération entre le Vietnam et les trois pays dans de nombreux domaines. Le Vietnam a identifié les piliers de la coopération future avec les trois pays comme l'innovation, la transformation verte, la transformation numérique, le développement de l'industrie halal au Vietnam...

Cinquièmement, en Arabie Saoudite, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à la FII8, envoyant un message selon lequel le Vietnam est innovant, dynamique et prêt à échanger, partager et proposer des initiatives d'investissement pour un avenir de développement durable et de prospérité.

En parlant des orientations pour la mise en œuvre des résultats obtenus lors de la visite, Bui Thanh Son a précisé comme suit : premièrement, renforcer la coopération dans tous les domaines politique – diplomatie, défense – sécurité, technologie, agriculture, industrie, énergie, tourisme… ; deuxièmement, concrétiser les accords signés et les engagements des hauts dirigeants des deux pays, des ministres, des secteurs et localités, notamment le CEPA entre le Vietnam et les EAU ; élaborer un plan d'action spécifique, garantissant les progrès et l’efficacité ; troisièmement, améliorer l'environnement des investissements et des affaires, créer les conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes et de trois pays d'accroître leurs investissements et leur coopération commerciale ; quatrièmement, promouvoir les échanges entre les peuples, les activités d'échange culturelles, éducatives et touristiques et renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples du Vietnam et ceux des trois pays ; créer les conditions les plus favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vive, travailler et étudier dans ces trois pays.

VNA/CVN