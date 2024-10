Le Vietnam et les EAU exhortés à créer des percées dans leur relations économiques

La visite aux Émirats arabes unis (EAU) du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh revêt une importance extrêmement importante pour consolider la confiance politique et élargir et approfondir les relations entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis, Nguyên Thanh Diêp.

>> Une force motrice pour une nouvelle phase de coopération Vietnam - région du Golfe

>> Le PM quitte Hanoï pour une tournée dans trois pays du Moyen-Orient

>> Le PM Pham Minh Chinh entame sa visite visite officielle aux Émirats arabes unis

Photo : VNA/CVN

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information, l’ambassadeur Nguyên Thanh Diêp a partagé l’importance de cette visite ainsi que les perspectives de coopération entre les deux pays.

Selon le diplomate, la visite du chef du gouvernement vietnamien créera un élan et ouvrira une nouvelle période de coopération entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, notamment en attirant les investissements émiratis au Vietnam et en facilitant l’entrée des produits vietnamiens sur le marché du Golfe.

Dans le cadre de cette visite, les deux pays envisagent de signer l’Accord de partenariat économique global (CEPA) entre le Vietnam et les Émirats arabes unis. Les deux pays prévoient également de renforcer leur coopération dans les forums et organisations internationaux et régionaux, d’organiser un forum des affaires, de stimuler les échanges entre les peuples et de favoriser la coopération dans divers secteurs.

Avec la signature du CEPA, les relations bilatérales devraient s’améliorer dans des secteurs tels que la politique, l’économie, le commerce, l’investissement, la culture, le tourisme, l’industrie, l’énergie, la logistique, l’agriculture, la haute technologie, la transformation numérique, la transition verte, les relations entre les citoyens et les citoyens. Les échanges entre les peuples se développeront dans un avenir proche, a-t-il indiqué.

En particulier, le CEPA, le premier du genre que le Vietnam négocie avec un pays arabe du Moyen-Orient, offrira de nouvelles perspectives et ouvrira une nouvelle période de coopération stratégique multisectorielle entre le Vietnam et les Émirats arabes unis.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur Nguyên Thanh Diêp a estimé que les relations entre le Vietnam et les Émirats arabes unis se développaient de manière positive. Les dirigeants des Émirats arabes unis accordent une grande importance aux relations avec le Vietnam et souhaitent approfondir leurs relations afin de diversifier le marché et de faire progresser la coopération économique bilatérale.

En outre, la politique de regard vers l’Est des Émirats arabes unis est un moteur de coopération avec le Vietnam et l’ASEAN, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et promouvant le commerce entre les deux pays.

Il a expliqué que les Émirats arabes unis sont fortement dépendants des importations, car la production locale ne répond pas à la demande, ce qui crée de grandes opportunités pour les produits vietnamiens d’entrer sur le marché des Émirats arabes unis.

Les entreprises émiraties considèrent le Vietnam comme doté d’un environnement politique stable, d’une économie en croissance et d’une institution flexible. Ils reconnaissent également le potentiel, la diversité et la qualité des produits vietnamiens.

Cependant, le marché émirati est très compétitif et présente des coûts de transport élevés, ainsi que des différences culturelles et de consommation, créant des difficultés pour les entreprises vietnamiennes sur le marché émirati. De plus, de nombreux produits vietnamiens ne sont pas encore certifiés Halal, ce qui rend difficile l’accès au marché.

Le diplomate estime que le Vietnam et les Émirats arabes unis devraient promouvoir les visites de haut niveau et améliorer leurs relations, ce qui permettra aux Émirats arabes unis d’élargir leur coopération dans des domaines d’intérêt tels que la technologie, l’énergie propre, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs, entre autres.

Il a ajouté que les deux pays doivent développer le marché halal et soutenir les entreprises vietnamiennes dans la chaîne d’approvisionnement des Émirats arabes unis, en aidant les produits vietnamiens à améliorer leur compétitivité sur le marché marché émirati.

Il est également nécessaire de créer une association d’entreprises vietnamiennes aux Émirats arabes unis pour renforcer les liens, fournir des informations et des conseils. Le Vietnam et les Émirats arabes unis ont besoin d’un groupe de travail conjoint pour promouvoir les investissements dans les domaines où le Vietnam présente des avantages, tels que l’énergie et les infrastructures, a-t-il estimé.

VNA/CVN