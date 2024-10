Une force motrice pour une nouvelle phase de coopération Vietnam - région du Golfe

Les prochaines visites officielles du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Émirats arabes unis (EAU) et au Qatar, sa participation à la 8 e édition du forum Future Investment Initiative (FII) et son voyage de travail en Arabie saoudite créeront un nouvel élan et ouvront une nouvelle phase de coopération entre le Vietnam et ces trois pays ainsi que la région du Golfe.

C'est ce qu'a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, dans une déclaration à la presse à la veille des visites du Premier ministre qui, selon la diplomate, ont une signification très importante en contribuant à renforcer la confiance politique, à élever le niveau de relations, créer des avancées dans les relations économiques, commerciales et d’investissement et de nouveaux domaines.

Il s'agit de la première visite officielle du Premier ministre vietnamien aux Émirats arabes unis et au Qatar après 15 ans, de la première visite du chef du gouvernement vietnamien en Arabie saoudite depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et aussi de la première fois que le Premier ministre du Vietnam est l'invité principal et le seul dirigeant asiatique de haut niveau qui prendra la parole à la 8e édition du forum FII (Future Investment Initiative - Initiative d'investissement pour l'avenir) organisée par l'Arabie saoudite, a-t-elle noté.

Grand potentiel de coopération

Ce qu’il faut souligner encore plus, c’est que les Émirats arabes unis, le Qatar, l’Arabie saoudite et la région du Golfe sont des partenaires, des marchés, des investisseurs, des centres financiers et technologiques dotés d’un grand potentiel et d’un grand espace de coopération avec le Vietnam.

Elle a déclaré qu'il s'agissait d'une mise en œuvre pratique de la politique étrangère du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, de la politique de multilatéralisation, de diversification et d'intégration internationale proactive, en mettant l'accent sur la diversification des marchés, des partenaires et des chaînes d'approvisionnement, contribuant continuer à renforcer l'environnement de paix et de coopération et à attirer un maximum de ressources pour servir le développement du pays.

Dans la mise en œuvre de notre politique étrangère, a-t-il déclaré, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar sont d'importants partenaires de coopération globale et à long terme dans tous les domaines de la région du Moyen-Orient. Parallèlement, les trois pays ont également identifié le Vietnam comme le partenaire le plus important en Asie du Sud-Est et attachent de l'importance aux relations avec le Vietnam dans le cadre de leur politique "vers l'Est".

Voie du développement

Récemment, les relations du Vietnam avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar sont sur une bonne voie de développement avec de nombreux résultats pratiques, ainsi qu'une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, a-t-elle déclaré.

La vice-ministre a indiqué que, comme prévu, le Premier ministre tiendrait des conversations, des réunions, des rencontres et des échanges avec tous les plus hauts dirigeants, les responsables des Fonds d'investissement et des grandes entreprises des trois pays pour promouvoir les relations de manière plus globale et plus efficace, notamment dans l'ouverture des marchés, l’attraction de capitaux d'investissement de haute qualité, la coopération en matière de travail, d'éducation, de culture, de sports, de tourisme, d'échanges populaires et la lutte contre le changement climatique, la coopération dans de nouveaux domaines tels que la science et la technologie, l'énergie propre, la transformation numérique et l'innovation, le développement du Halal l'industrie, entre autres.

Le chef du gouvernement prononcera également des discours importants dans lesquels il transmettra des messages sur l'orientation de développement et la politique extérieure du Vietnam, non seulement avec les trois pays mais également avec la région du Moyen-Orient. Ces activités sont importantes pour le Vietnam et d'autres pays afin d'accroître la compréhension mutuelle, vers une plus grande confiance et une coopération plus étroite dans la voie du développement de chaque pays, ainsi que dans les efforts visant à contribuer à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement prospère de la région et du monde.

