La Radio nationale lao salue les contributions des volontaires et des experts vietnamiens

À l'occasion du 75 e anniversaire de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos (30 octobre 1949 - 2024), le site Web de la Radio nationale lao a publié un éditorial louant les immenses contributions des soldats volontaires et des experts vietnamiens en mission internationale au Laos.

Selon l'éditorial, les cadres et soldats de l'armée vietnamienne ont partagé les épreuves aux côtés de l'armée, des combattants révolutionnaires et du peuple lao pour remporter de nombreuses batailles, parmi lesquelles se distingue la victoire éclatante de Diên Biên Phu en mai 1954. Cette victoire a forcé les colonialistes français à s'asseoir à la table des négociations pour discuter et signer les Accords de Genève sur l'Indochine, ouvrant la voie à l'indépendance des trois pays d'Indochine et brisant le joug colonial dans le monde.

Sous le feu féroce de la guerre de 20 ans contre l'impérialisme américain, les armées et les peuples du Laos et du Vietnam ont continué à se battre côte à côte pour expulser les envahisseurs avec courage et détermination.

Après la Grande Victoire de 1975, le Laos et le Vietnam sont entrés dans une nouvelle ère de paix, d'indépendance, d'unité et d'autonomie dans la construction et le développement de la nation, selon les objectifs fixés.

Bien que de nombreuses décennies se soient écoulées, le souvenir, la reconnaissance et la profonde gratitude du Parti, de l'État et du peuple lao envers les sacrifices et l'immense dévouement de l'armée et du peuple vietnamiens pour la cause révolutionnaire du Laos resteront à jamais gravés dans le cœur du peuple lao.

Le Parti, l'État et le peuple lao de toutes les ethnies s'engagent à protéger, préserver et continuer à développer, en toutes circonstances et à toutes les étapes, la grande amitié, les relations spéciales et la coopération globale entre le Laos et le Vietnam.

