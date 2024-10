Le Vietnam participera et contribuera activement au sommet des BRICS+

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et la délégation de haut rang participeront activement et contribueront au sommet des BRICS+ qui se tiendra les 23 et 24 octobre en Russie, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang.

Dans une interview accordée à la presse à la veille de l'événement, la Nguyên Minh Hang a souligné que le voyage du Premier ministre est une étape importante dans la mise en œuvre de la politique étrangère cohérente du Vietnam d'indépendance, d'autodétermination, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, d'être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, ainsi qu'une politique de promotion et d'élévation du niveau des relations étrangères multilatérales.

La participation du chef du gouvernement vietnamien au Sommet BRICS+ est une réaffirmation forte de l'esprit proactif, positif et responsable de Hanoï dans la résolution des problèmes communs de l'humanité.

Promouvoir le multilatéralisme

Cela montre également l'engagement de la nation indochinoise à accompagner d'autres pays pour promouvoir le multilatéralisme, la solidarité internationale et la primauté du droit, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans le monde, a-t-il souligné.

La participation du Vietnam aux discussions sur les questions émergentes confirme sa position et le rôle du pays dans les questions de développement humain, en plus de transmettre l'image d'une nation pacifique et dynamique de collaboration, de développement et d'innovation, et qui œuvre à la construction d'une économie indépendante et autodéterminée associée à une intégration internationale large et efficace, tirant parti des ressources extérieures au service du développement national , a-t-il déclaré.

En participant au Sommet, le Vietnam continuera à promouvoir et à approfondir ses relations avec la Fédération de Russie et d'autres pays, a déclaré la diplomate.

Elle a noté qu'il s'agit du premier voyage de travail de Pham Minh Chinh en Russie, qui a lieu alors que les deux pays s'apprêtent à célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025.

Outre les récentes visites de haut niveau entre les deux pays, le voyage du Premier ministre réaffirme la fidèle amitié entre le Vietnam et la Russie, promouvant la coopération bilatérale et ouvrant des opportunités de collaboration pratique et efficace entre les deux pays conformément au partenariat stratégique intégral.

En outre, il s'agit d'une opportunité importante pour Hanoï de continuer à promouvoir les relations bilatérales dans de nombreux domaines avec les pays participant à l'événement, ainsi qu'à renforcer la coordination dans les forums multilatéraux, a-t-il ajouté.

Le Sommet, placé sous le thème "Les BRICS et l'hémisphère Sud : travailler ensemble pour construire un monde meilleur", sera une bonne occasion pour les participants de se concentrer sur le renforcement de la coopération entre le groupe et les pays en développement, afin de développer un monde plus équilibré et plus juste.

C’est également important dans le cadre de l’assistance entre les BRICS et les pays en développement. La conférence réunira les dirigeants des pays membres des BRICS et plus de 30 pays invités, dont des pays en développement de tous les continents et diverses organisations internationales.

Les BRIC ont d’abord constitué en 2006 un regroupement au niveau de ministre des Affaires étrangères de quatre pays - le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, élargi en 2011 à l’Afrique du Sud, devenant les BRICS. À ces cinq États se sont ajoutés à partir du 1er janvier en 2024 l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Le groupe élargi s’appellera désormais BRICS+.

