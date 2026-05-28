Izïa Higelin en sage-femme dans une prochaine série médicale sur Netflix

L'actrice et chanteuse française Izïa Higelin va tourner dans une série médicale française pour Netflix où elle incarnera une sage-femme "au cœur d'une maternité sous tension", a annoncé le 28 mai la plateforme américaine.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'artiste, qui avait remporté le César du meilleur espoir féminin en 2013 (Mauvaise fille), a été à l'affiche de plusieurs films, dont Loin du périph sur Netflix avec Omar Sy et Laurent Laffite en 2022, ou Le gang des Amazones (2025).

Dans la prochaine série Netflix, au titre encore provisoire (Maternité), la fille de Jacques Higelin va incarner Maya, une sage-femme confrontée à son propre désir d'enfant et à l'abandon de son compagnon, médecin dans la même maternité.

"Contrainte d'assurer des accouchements sous haute tension avec lui au sein d'un hôpital public en sous-effectif et au bord de la rupture, Maya doit faire face à un choix impossible: mener à bien (sa) FIV (fécondation in vitro) seule, ou renoncer à son rêve de devenir mère", écrit Netflix dans le communiqué qui présente ce projet.

La série a été créée par Marjorie Bosch et Sarah Farkas.

D'Urgences (1994) aux plus récentes The Pitt ou Hippocrate, les séries qui se déroulent en milieu hospitalier sont devenues un classique des catalogues des plateformes de streaming.

AFP/VNA/CVN