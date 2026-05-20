Dorothée joue les prolongations avec 9 concerts supplémentaires

>> "Comme une évidence" : Dorothée de retour sur scène en avril 2026
|La chanteuse Dorothée sur la scène du Palais des Congrès à Paris, le 4 avril.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Entourée de 20 musiciens, choristes et danseurs, l'artiste, qui fêtera ses 73 ans cet été, se produira notamment à Caen, Aix-en-Provence, Montpellier, Dijon, Lille et Rouen, avant de retrouver le Palais des Congrès de Paris.
Dorothée, qui s'est produite 59 fois à Bercy, détient le record féminin de représentations au Zénith de Paris avec 52 concerts, réunissant à chaque fois plusieurs générations de fans.
Récompensée par la Victoire de la musique du disque pour enfants en 1985, la chanteuse a enregistré 17 albums originaux et vendu vingt millions de disques, selon son producteur.
Hou ! La menteuse !, Allô, allô, monsieur l'ordinateur, Attention danger! et Les Neiges de l’Himalaya figurent parmi ses titres les plus célèbres.
AFP/VNA/CVN