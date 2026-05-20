France

Dorothée joue les prolongations avec 9 concerts supplémentaires

Après six dates à guichets fermés depuis avril marquant son retour après 16 ans d'absence, Dorothée, superstar des programmes pour la jeunesse et chanteuse pour enfants de 1977 à 1997, donnera neuf concerts supplémentaires en novembre et décembre, a indiqué mercredi 20 mai son producteur à l'AFP.

>> "Comme une évidence" : Dorothée de retour sur scène en avril 2026

Photo : AFP/VNA/CVN

Entourée de 20 musiciens, choristes et danseurs, l'artiste, qui fêtera ses 73 ans cet été, se produira notamment à Caen, Aix-en-Provence, Montpellier, Dijon, Lille et Rouen, avant de retrouver le Palais des Congrès de Paris.

Dorothée, qui s'est produite 59 fois à Bercy, détient le record féminin de représentations au Zénith de Paris avec 52 concerts, réunissant à chaque fois plusieurs générations de fans.

Récompensée par la Victoire de la musique du disque pour enfants en 1985, la chanteuse a enregistré 17 albums originaux et vendu vingt millions de disques, selon son producteur.

Hou ! La menteuse !, Allô, allô, monsieur l'ordinateur, Attention danger! et Les Neiges de l’Himalaya figurent parmi ses titres les plus célèbres.

AFP/VNA/CVN