La Tapisserie de Bayeux sera exposée "à plat" au British Museum

La Tapisserie de Bayeux sera montrée pour la première fois à plat lors de son prêt au British Museum, selon les premières informations dévoilées par le musée londonien sur l'exposition exceptionnelle de ce chef d'oeuvre du XIe siècle.

>> Avant Londres, la tapisserie de Bayeux extraite de son musée pour la première fois depuis 1983

Photo : AFP/VNA/CVN

Le public pourra admirer au British Museum la tapisserie, qui narre la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie Guillaume en 1066, à partir du 10 septembre 2026 et jusqu'au 11 juillet 2027.

Le musée a fait le choix de montrer la célèbre toile de lin brodée à plat, et non fixée au mur comme cela est le cas dans son cadre habituel en Normandie (Ouest de la France), a-t-il indiqué dans un communiqué publié lundi 18 mai.

"Présenter la Tapisserie à plat permet au public de prendre pleinement la mesure de cette broderie médiévale spectaculaire et unique en son genre", a expliqué l'institution.

Des outils numériques seront également utilisés pour aider à la compréhension de l'oeuvre, longue de 70 mètres, large de 50 cm et qui pèse 350 kg.

Pour la replacer dans le contexte historique de la conquête normande, d'autres objets du musée ou prêtés par diverses institutions seront exposés à ses côtés, dont un manuscrit illustré qui aurait servi d'inspiration aux créateurs de la Tapisserie pour y broder les vêtements, bateaux et objets de la vie quotidienne.

Constituée de neuf panneaux en lin reliés entre eux, la tapisserie représente quelque 626 personnages (et 202 chevaux) au cours de 58 scènes.

Les billets de ce qui s'annonce comme une exposition "blockbuster", seront mis en vente en plusieurs fois à partir du 1er juillet à un prix compris entre 25 et 33 livres (28 et 38 euros).

Annoncé par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite d'État au Royaume-Uni l'an dernier, le prêt au British Museum de cette broderie de 70 mètres de long - a suscité des craintes pour sa conservation.

Actuellement conservée à Bayeux dans un lieu secret, la tapisserie doit prendre la route vers Londres en juillet dans une caisse spécialement conçue pour amortir les vibrations, principal danger pour cette broderie sur lin commandée en 1077 par l'évêque Odon pour décorer la cathédrale de Bayeux.

Deux répétitions - des transferts à blanc - ont été réalisés depuis début 2026, afin de s'assurer que le transport n'endommage pas l'oeuvre.

La Tapisserie retournera à Bayeux dans son musée habituel en 2027 à l'issue de travaux de rénovation.

AFP/VNA/CVN